Kakšna je resnica o zdravem življenju. Zdrave navade niso nujno res zdrave

Zdrave navade prispevajo k ohranjanju ali izboljšanju zdravja posameznika. Te navade zajemajo različna področja življenja, vključno s prehrano, telesno aktivnostjo, spanjem, duševnim zdravjem, higienskimi praksami in drugimi vidiki življenjskega sloga.

Zdrave navade so pomembne za vzdrževanje telesnega in duševnega blagostanja ter preprečevanje različnih bolezni.

Pomembno je razumeti, da so zdrave navade individualne in se lahko razlikujejo glede na potrebe posameznika. Spremembe v življenjskem slogu je najbolje uvajati postopoma in jih prilagajati lastnim ciljem in okoliščinam.

Razstrupljanje

Čiščenje telesa, včasih imenovano razstrupljanje, vključuje postenje, pitje ali uživanje samo določene hrane ali pijače ali jemanje dodatkov ali zelišč za odstranjevanje toksinov iz telesa ali hujšanje.

Toda bolj verjetno je, da bodo ti procesi povzročili več škode kot koristi. Ni veliko znanstvenih dokazov, ki bi podprli razstrupljanje, nekateri programi pa so lahko celo nevarni.

Štetje kalorij

Zdi se, da je smiselno: zaužijte manj kalorij in shujšali boste. Vendar niso vse kalorije enake. Vaše telo jih kuri različno, odvisno od vrste hrane, ki jo jeste, vašega metabolizma in celo vrste organizmov, ki živijo v vašem črevesju.

Trajnejši načrt za zdravo telesno težo: kakovostna hrana, gibanje, dober spanec in zdravnikova navodila.

Vsakdanje tuširanje

Izkazalo se je, da lahko preveč očistimo svoje telo. Vsakodnevno umivanje z milom lahko s kože odstrani zaščitna olja, zaradi česar je suha in bolj nagnjena k okužbam. Če uporabljate antibakterijsko milo, se to tveganje še poveča - lahko ubijete dobre bakterije na koži in zmanjšate svojo imunost. Namesto tega preklopite na tri- do štiri tuširanja na teden.

Živila z nizko vsebnostjo maščob

Z nizko vsebnostjo maščob – to ne pomeni vedno zdravo. Pogosto, ko odstranite maščobo, iz svoje prehrane odstranite tudi vlaknine, beljakovine ali aminokisline, hkrati pa dodate veliko ogljikovih hidratov.

Boljši načrt je, da zmanjšate transmaščobe in nasičene maščobe, hkrati pa ohranite v svoji prehrani dobre maščobe iz živil, kot so avokado, oreščki in semena, olivno olje in losos.

Vitamin C za prehlad

Brez dvoma je vitamin C odličen za vas. Je antioksidant; obnavlja in gradi kožo, krvne žile in kosti; in pomaga pri celjenju ran. Toda pri zdravljenju prehlada ni dokazov, da tudi zdravi simptome. Ohranite ga v svoji prehrani, vendar ga odstranite s seznama zdravil za prehlad.

Ščetkanje zob po jedi

Zdravi zobje in dlesni so ključnega pomena za splošno dobro zdravje. Ko pa gre za ščetkanje, bodite modri …. Po jedi počakajte vsaj eno uro – še posebej, če jeste kislo hrano ali pijete sodo. To daje sklenini čas, da se ponovno strdi, preden jo oščetkate.

Vsakodnevno jemanje multivitaminov

Čeprav multivitamini niso slabi, ne nudijo zaščite pred srčnimi boleznimi, rakom ali miselnim popuščanjem. Enako (ali celo boljšo) prehransko korist boste dobili s prehrano, bogato s sadjem, zelenjavo, polnozrnatimi žiti in mlečnimi izdelki z nizko vsebnostjo maščob.

Antioksidativni dodatki

Vaše telo potrebuje antioksidante, kot so vitamin C, vitamin E in beta karoten zato, da se bori proti prostim radikalom – kemikalijam, ki lahko poškodujejo celice in gene. Toda antioksidanti v dodatkih niso enaki tistim, ki jih dobite s hrano. Da bi dali vse od sebe, morajo ti borci proti prostim radikalom sodelovati s hranili, rastlinskimi kemikalijami in drugimi antioksidanti.

Injekcije B12

Če je raven vitamina B12 nizka, vam lahko injekcije in tablete s to sestavino pomagajo pri spominu, težavah pri hoji in šibkosti. Vendar pa niso namenjeni splošni, preventivni krepitvi zdravja za zdrave ljudi. Kljub trditvam, da vam lahko to pomaga pri izgubi teže in daje več energije, ni dokazov, da boste to tudi zaznali, če so sicer vaše ravni B12 v redu.