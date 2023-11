Namesto jajc za zajtrk pojejte pest teh dobrot. Zmanjšuje tveganje za sladkorno bolezen, holesterol in bolezni srca

Marsikdo rad začne dan z jajcem, umešanimi jajci ali preprosto kuhanimi. Jajca imajo številne koristi za zdravje, so hranljiva, dolgo časa nasitijo in so bogata z vitamini A, B6, B12 in selenom.

Okoli tega se vije večna polemika – ali jajca povečajo holesterol ali nanj blagodejno vplivajo? WHO predlaga skupno 300 miligramov holesterola na dan, eno veliko jajce pa ga vsebuje približno 185 miligramov.

Nutricionisti so ugotovili, da je bolje za zajtrk pojesti pest oreščkov kot pa jajce. Znanstvena študija, objavljena v reviji BMC Medicine, je preučila prednosti prehoda z živalskih proizvodov na rastlinske in ugotovila, da lahko zamenjava jajc s 25 do 28 grami oreščkov zmanjša tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja za celih 17 odstotkov.

Čeprav mnogi strokovnjaki verjamejo, da je potrebnih več dokazov, da bi ugotovili, ali je holesterol v jajcih slab za zdravje srca, velja, da so orehi učinkoviti pri zniževanju holesterola, zaradi česar so odlična jutranja alternativa.

Zamenjava jajc z oreščki ali polnozrnatimi izdelki je povzročila manjše tveganje tudi za razvoj sladkorne bolezni tipa 2. Rezultati tudi kažejo, da lahko zamenjava masla z oljčnim oljem zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni za štiri odstotke, poroča Mondo.

Ljudje, ki so 50 gramov predelanega mesa nadomestili z enako količino stročnic, kot so leča, čičerika in fižol, so imeli za 23 odstotkov manjše tveganje za nastanek ali smrt zaradi bolezni srca in ožilja. Njihovo tveganje je bilo za 27 odstotkov manjše, če so namesto predelanega mesa zaužili od 28 do 50 gramov oreščkov.