Alkohol ni največji sovražnik naših jeter, ampak ...

Jetra so za naše telo izredno pomemben organ, brez katerega ne moremo živeti. Pri človeku ležijo pod desnim rebrnim lokom in tehtajo od kilograma do dveh.

Njihove naloge so tako številne in zapletene, da so eden peščice organov, ki ga ne zmore nadomestiti nobena umetno grajena naprava. Ko jetra odpovedo, telo umre.

Osnovne naloge so proizvodnja žolča, ki je potreben za prebavo hrane, presnova ogljikovih hidratov, presnova maščob, kot je sinteza holesterola, proizvodnja faktorjev za strjevanje krvi, v njih se razgrajuje hemoglobin iz rdečih krvničk in večina strupov in zdravil, ki v telo vstopajo po različnih poteh. Jetra so tudi skladišče za energijo, železo, baker in vitamin B12.

Imajo številne povezave z osrednjim živčevjem, ki uravnava njihovo delovanje, tako da ljudska fraza, da nam gre nekaj na jetra, ni iz trte zvita. Na srečo imajo tudi zelo dobro regenerativno sposobnost, a na žalost obnavljanja ne zmorejo v nedogled in se pri dolgotrajnih preobremenitvah izčrpajo.

Alkohol in jetra

Skoraj milijarda ljudi ima zamaščena jetra zaradi enega ali drugega vzroka. Alkohol se v približno 80 odstotkih presnavlja v njih. Že po nekaj dneh čezmernega uživanja alkohola se pojavijo lokalne biokemične spremembe, ki pospešujejo nalaganje maščob v obliki trigliceridov, in jetra postanejo zamaščena.

Na drugi strani se podoben proces zgodi pri dolgoročnem prevelikem vnosu energije in pomanjkanju gibanja. Neugoden vzorec prehranjevanja je predvsem prevelik vnos nasičenih maščobnih kislin, enostavnih ogljikovih hidratov in na splošno predelanih živil.

Ob tem se spremeni struktura črevesnih bakterij. Sledita stanje, ki mu pravimo puščanje črevesne stene, in pretirano razraščanje bakterij v tankem črevesju, ki sta povezana z vnetjem.

Glavni izvor maščobe, ki se v jetrih nalaga, je maščoba iz maščevja, maščoba iz hrane in tudi tista, ki se proizvede v jetrih. Ne glede na vzrok nabiranja maščobe ta povzroča stanje, ki mu pravimo lipotoksičnost.

Nabiranje maščobe povzroča po zapletenih mehanizmih poškodbo jetrnih celic ali hepatocitov. Apoptoza ali programirana celična smrt postane pogostejša, sproščajo se vnetni parametri, ki povzročajo kronično vnetje.

Hkrati ti procesi dodatno pospešujejo razvoj sladkorne bolezni in debelosti v pozitivni povratni zanki. Spremembe so dolgo povratne ali reverzibilne, kot pravimo. Sčasoma pa nastanejo trajne okvare.

Bolezni jeter so pomembne, a le vrh ledene gore

Resda jetra zdržijo veliko obremenitev in imajo veliko sposobnost regeneracije, a maščobno spremenjena jetra pri približno 10 do 20 odstotkih obolelih postopoma preidejo v vnetje jeter ali steatohepatitis.

Stanje človeku ne povzroča vidnih težav, v ambulantah pa pri laboratorijskem pregledu navadno že najdemo blaga odstopanja pri analizi jetrnih encimov v krvi. Pri okoli 10 do 20 odstotkih oseb s steatohepatitisom bolezen napreduje v cirozo.

Ciroza že pomeni nepovratno stanje in tako trajno okvaro jeter. Presaditev jeter, ki je edina znana terapija za končno jetrno odpoved in s tem ohranitev življenja zaradi končne ciroze ali jetrne odpovedi, ki je povezana s čezmerno telesno težo, bo v prihodnje najpogostejši vzrok za presaditev tega organa.

Pri okoli 10 odstotkih oseb s cirozo jeter se pojavi tudi rak jeter, ki ima slabo napoved. Statistično gledano pa so hujše bolezni jeter pravzaprav manjši problem. Zamaščena jetra so kazalnik kroničnega prikritega vnetnega dogajanja v telesu in glavne bolezni, ki so povezane z zamaščenostjo jeter in posledično povzročijo prezgodnjo obolevnost in smrt, so bolezni srca in ožilja in rakave bolezni.

Življenjski slog je temelj zdravljenja

Kljub obširnim raziskavam ne poznamo učinkovitega farmakološkega zdravljenja za nealkoholno maščobno spremenjenost jeter. Zdravljenje z zdravili, ki pravzaprav simptomatsko zdravijo zaplete motene presnove v telesu, kot so zdravila proti povišanemu holesterolu – statini in zdravila za sladkorno bolezen –, v praksi ne vplivajo na maščobno spremenjena jetra.

Edina učinkovina, ki ima nekoliko več dokazov za učinkovitost, je vitamin E. Dodajanje tega vitamina po več študijah zniža patološke jetrne encime. Po drugi strani pa ni jasno, ali morda ne poveča možnosti za raka prostate in možganske krvavitve, kar seveda pomeni, da dodajanje lahko povzroči več škode kot koristi.

Ukrepi življenjskega sloga so tisti, ki nedvomno lahko obrnejo škodljive procese v jetrih. Najpomembnejša je izguba čezmerne telesne mase, saj se jetra maščobno spremenijo le pri redkih z normalno maso.

Priporoča se zmanjšanje za tri do 10 odstotkov začetne telesne mase, odvisno od tega, ali je že vnetno dogajanje v jetrih. Če gre za začetno maščobno spremenjenost, s trajnim zmanjšanjem telesne mase za pet odstotkov kar 75 odstotkov ljudi lahko izboljša svoje zdravstveno stanje.

Izguba telesne mase je ugodna neodvisno od tega, s kakšno prehrano jo človek doseže. Vendar je kljub temu lahko posebna prehrana pomembna za določene ljudi. Če ima človek sočasno sladkorno bolezen, je dobro, da vnaša predvsem manj enostavnih ogljikovih hidratov; če ima povišan holesterol, je dobro, da se ga v prehrani izogiba ali omeji vnos.

Telesna vadba, ne glede na vrsto, da le porabimo najmanj 400 kcal, vpliva ugodno, in to celo, če oseba ob tem telesne mase ne zmanjša.

Nealkoholna maščobna spremenjenost jeter je prava pandemija našega časa in tihi spremljevalec debelosti. Je eden zgodnjih kazalnikov sprememb v presnovi. Če jo bomo še naprej imeli za lepotno napako izvida ultrazvoka, bomo zamudili tisto krhko obdobje, ko lahko še kaj naredimo zase in preprečimo razvoj bolezni.