Štirje znaki, da ste v dobri formi

Telesna pripravljenost je kompleksen koncept in vključuje več dejavnikov. Tu je nekaj pokazateljev, ki vam lahko pomagajo oceniti svojo telesno pripravljenost.

Če se želite bolj natančno oceniti, lahko uporabite specializirane metode, kot so testi vzdržljivosti, meritve telesne mase in druge športne ocene.

Pred kakršnimi koli intenzivnimi spremembami v vadbenem programu ali življenjskem slogu je vedno priporočljivo posvetovati se s strokovnjakom za vadbo ali zdravnikom.

1. Naredite lahko 20 izpadnih korakov

Če lahko naredite 20 pravilnih izpadnih korakov, ne da bi pri tem izgubili ravnotežje, ste v dobri formi. Izpadni korak je odlična vaja za krepitev in izgradnjo mišic nog in zadnjice. Če se želite dodatno izzvati, v vajo vključite bočne izpadne korake, za dodatno obremenitev pa v rokah držite uteži.

2. Imate nizek srčni utrip

Če ste redno telesno aktivni, vaše srce med vadbo bije hitreje, nizek srčni utrip med počitkom pa je običajno znak, da ste v dobri formi. Normalni razpon srčnega utripa je med 50 in 100 na minuto, čeprav je srčni utrip večine ljudi v mirovanju med 60 in 80 na minuto.

Medtem ko je nenavadno nizek srčni utrip pri nedejavni osebi lahko jasen znak slabega srčnega stanja, je pri večini športnikov to znak, da so v dobri formi.

Stopnjo telesne pripravljenosti lahko izmerite tako, da preverite, koliko časa potrebuje vaše srce, da se povrne na normalno frekvenco od trenutka, ko ste končali z vadbo. Bolj kot ste telesno pripravljeni, hitreje boste okrevali.

3. Dober spanec

Dober spanec je tudi pokazatelj, ali ste fit ali ne. Raziskave so pokazale, da lahko vadba okrepi cirkadiani ritem in pomaga vsem, ki se borijo z nespečnostjo. Če imate težave s kakovostjo spanja in niste redno aktivni, poskusite v svojo dnevno rutino vključiti nekaj zmernih aktivnosti, kot je hitra hoja. Če ste v formi, boste zagotovo dobro spali.

4. Z lahkoto dosežete prste na nogah

Če želite preizkusiti svojo telesno pripravljenost, se poskusite dotakniti prstov na nogah ali preplesti roke ob telesu. Če so vaše mišice res napete in vam te vaje ne gre, je čas, da se razgibate in poiščete prvi joga studio.