8 razlogov, zakaj bi morali jesti ananas

Ananas je veliko več kot sladek, slasten tropski sadež, saj ima tudi številne pomembne koristi za zdravje. Glede na študijo, objavljeno septembra v Biomedical Reports, se v medicini uporablja že od antičnih časov in se goji v tropskih podnebjih po vsem svetu. Je odličen vir vitamina C, vitaminov B, rastlinskih vlaken in mineralov, kot je mangan.

Ananas nam ponujajo svež, zamrznjen ali konzerviran, zato je sadje, ki ga lahko uživate vse leto. Dietetiki svetujejo, da je pri uporabi konzerviranega ananasa vedno bolje izbrati tistega v lastnem soku kot sadež v sirupu.

Ker je ananas sadje, ki naravno vsebuje sladkor v obliki fruktoze, bo tudi konzervirano sadje v lastnem soku imelo na etiketi navedeno količino sladkorja. Ko je sadje v sirupu, se šteje za dodan sladkor in poveča skupno količino sladkorja ter prispeva k dnevnemu vnosu sladkorja.

Ne glede na to, kako pripravljeni sadež boste zaužili, tukaj je 8 razlogov, zakaj bi ga morali jesti.

1. Bogat z vitaminom C

Vitamin C v ananasu podpira imunski sistem in ima antioksidativne lastnosti. Ena skodelica ananasa vsebuje 78,9 miligrama vitamina C, kar je več od priporočenega prehranskega vnosa za odrasle ženske (75 mg na dan) in blizu priporočila za moške (90 mg na dan).

Vitamin C je pomemben, ker ima pomembno vlogo pri zdravju celotnega organizma, pospešuje rast in podpira različne procese v telesu, od celjenja ran do absorpcije železa.

2. Pomaga shujšati

Morda ste že slišali, da ananas vpliva na proces hujšanja. Za to trditev ni veliko dokazov, čeprav je študija na živalih, objavljena v Food Science and Biotechnology, pokazala, da lahko ananasov sok pomaga pri zmanjševanju nastajanja in razgradnji maščob.

Vendar je za potrditev tega rezultata potrebnih več študij na ljudeh. Tudi če nima bistvenega vpliva na človeški metabolizem, je ananas dobra izbira prigrizka, saj je nizkokaloričen, bogat s pomembnimi vitamini in minerali ter ne vsebuje nasičenih maščob ali transmaščob.

Strokovnjaki poudarjajo, da ni posebnega sadja ali zelenjave, ki bi neposredno povzročilo hujšanje, obstaja pa tisto, ki nam bo pomagalo nasititi se brez vnosa kalorij.

3. Lahko olajša prebavo

Ananas vsebuje bromelain, mešanico encimov, za katere študije kažejo, da lahko zmanjša vnetje in otekanje nosnih votlin ter pomaga pri celjenju ran in opeklin.

Bromelain lahko izboljša prebavo in se že dolgo uporablja v državah Srednje in Južne Amerike za zdravljenje prebavnih motenj.

Študija, objavljena v Biotechnology Research International, je pokazala, da bromelain iz ananasa lahko pomaga zmanjšati težave z drisko.

4. Mangan krepi kosti

Raziskave so pokazale, da je poleg kalcija tudi mangan nujen za ohranjanje močnih kosti.

Ananas je eden najboljših virov minerala, saj ga ena skodelica tega sadeža vsebuje približno 76 odstotkov priporočene dnevne vrednosti.

Mangan lahko pomaga preprečiti osteoporozo in izboljšati splošno kostno in mineralno gostoto. Vendar pazite, da ne pretiravate!

Glede na študijo, objavljeno v The Open Orthopedics Journal, je uživanje mangana lahko nevarno, saj lahko poveča tveganje za kognitivne motnje, če zaužijemo več kot 11 mg na dan. A to vas ne bi smelo skrbeti, saj bi te ravni težko dosegli. Pol skodelice ananasa namreč vsebuje manj kot 1 mg mangana.

5. Bogat z antioksidanti – borci proti boleznim

Glede na študijo, objavljeno junija v reviji Molecules, je ananas odličen vir antioksidantov, zlasti fenolov, flavonoidov in vitamina C.

Antioksidanti so spojine v hrani, ki lahko pomagajo pri boju proti vnetju in prostim radikalom v telesu. Prosti radikali so molekule, ki lahko povzročijo poškodbe celic in vodijo do zdravstvenih težav, vključno s srčnimi boleznimi, sladkorno boleznijo tipa 2, alzheimerjevo boleznijo in težavami z očmi.

Živila, bogata z antioksidanti, kot je ananas, lahko igrajo pomembno vlogo pri zmanjševanju teh tveganj.

6. Sodeluje v boju proti raku

Rak se pojavi, ko se nenormalne celice v telesu začnejo razmnoževati in prevzemajo zdravo tkivo, pravijo strokovnjaki s klinike Mayo.

Čeprav ni zajamčenega načina za preprečevanje raka, strokovnjaki predlagajo, da uživate zdravo hrano, tisto, ki vsebuje veliko antioksidantov, ki jih lahko dobite z ananasom. Tako telesu pomagamo v boju proti prostim radikalom.

7. Ima protivnetne lastnosti

Preveč vnetja lahko povzroči številne bolezni, vključno z boleznijo koronarnih arterij, sladkorno boleznijo, rakom in alzheimerjevo boleznijo, poroča Harvard Health Publishing.

Na srečo lahko prehrana, bogata s protivnetnimi živili, kot je ananas, pomaga zmanjšati vnetja v telesu. Glede na študijo, objavljeno septembra 2016 v Biomedical Reports, je vsebnost bromelaina v ananasu vzrok za njegove protivnetne lastnosti.

8. Pomaga krepiti odpornost

Ko boste vse to prebrali, boste morda naslednjič, ko se boste borili s prehladom, želeli jesti ananas.

Študija, objavljena leta v Journal of Nutrition and Metabolism, je pokazala, da so imeli otroci, ki so uživali ananas v pločevinkah, manj virusnih in bakterijskih okužb v primerjavi s tistimi, ki ga niso uživali v devet tednih trajana raziskave.

Raziskovalci so ugotovili, da lahko uživanje ene do dveh pločevink (140 do 280 g) ananasa na dan zmanjša verjetnost okužbe ali vsaj skrajša njeno trajanje.