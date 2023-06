Kako prepoznati ugriz okuženega klopa

Če vas ugrizne okužen klop, boste vedeli po simptomih, kot so izpuščaj, srbenje, rdečina. Včasih pa jih ni, zato je pomembno, da vsakič obiščete zdravnika.

Vsak tretji klop v naravi je okužen z bakterijo Borrelia burgdorferi. Da bi se izognili okužbi s to bakterijo, je priporočljivo klopa v 24 urah po ugrizu skrbno odstraniti.

Trojna zaščita je obvezna

Klopi so najbolj kužni v pomladno-poletni sezoni, maja in junija. Zato se priporoča gibanje po betoniranih poteh, izogibanje nepokošenim terenom in terenom, poraslim z grmovjem. A kaj, ko pa smo zapriseženi športni rekreativci, ki smo najraje v naravi.

Ležanje in sedenje na travi nikakor ni priporočljivo. Lahko naletite na zarod ličink in pridete v ambulanto z dvajset-tridesetimi ugrizi klopov.

Druga pomembna stvar je, da za zaščito nosimo svetla oblačila, da na oblačilih zlahka opazimo klope, oblačila z dolgimi rokavi in ​​dolgimi nogavicami.

Kot tretjo vrsto zaščite priporočamo sredstva proti ugrizom klopov, ki ščitijo pred ugrizi več ur in so namenjeni odraslim in otrokom, starejšim od dveh let. Zelo pomembno je, da klope odstranimo tudi na hišnih ljubljenčkih.

Mesto ugriza včasih ni vidno

Simptomi ugriza klopa se kažejo v obliki rdečine okoli mesta ugriza, lahko pa te rdečine tudi ni.

Vbod je neboleč, človek ga morda niti ne opazi. Pojavijo se lahko tudi simptomi, kot so povišana telesna temperatura, glavobol, šibkost, bolečine v sklepih in mišicah, povečajo se lahko tudi bezgavke, v 20-30 odstotkih primerov osebe, ki jih ugrizne okuženi klop, nimajo nobenih simptomov.

V tem primeru je diagnoza lajmske borelioze, ki je posledica okužbe z Borrelio burgdorferi, zakasnela. Ta bolezen pa je zelo resna in prizadene kožo, srce, živčni sistem in sklepe.

Najbolje ga je odstraniti v 24 urah

Vsak ugriz okuženega klopa ne povzroči bolezni. Če se pravočasno odzovemo, lahko preprečimo pojav lajmske borelioze. Če klopa ne odstranimo pravočasno in ostane dlje kot 24 ur, se tveganje za okužbo in boreliozo poveča.

Klopi se v povprečju hranijo od 24 do 72 ur. Priporočljivo je, da ga odstranite v 24 urah, da preprečite borelijo. Klop izloči bakterijo borelije burgdorferi, ko se prisesa na kri. Hrani se s krvjo in ko se nasiti, izbruha črevesno vsebino in v človeka ali žival vbrizga borelijo.

Oljna tehnika pospeši infekcijo

Za odstranitev klopov se vedno posvetujte z zdravnikom. Klopa pravilno odstranimo z uporabo koničaste pincete, in sicer tako, da ga primemo čim bližje koži in ga z enakomernim gibom izvlečemo. Pri tem ne smemo vrteti pincete levo ali desno, ampak potegnemo naravnost navzgor. Če deli klopa ostanejo v koži, tudi te čim prej odstranimo. Za odstranjevanje ne uporabljamo olja, krem ali drugih mazil.