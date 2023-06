Znaki raka pri ženskah, ki jih ne smete spregledati

O znakih,na katere bi morale biti ženske pozorne, je pri MedicineNet pisala ameriška zdravnica Melissa Conrad Stöppler, dr. med.

Ne strašimo, le svetujemo, na kar opozarjajo zdravniki.

Veliko žensk je pazljivih pri skrbi za svoje zdravje. Kljub temu je lahko enostavno prezreti simptome, ki lahko kažejo na raka.

Če se pojavijo nove zdravstvene težave, je priporočljivo, da jih preveri zdravnik. Čim prej se težava odkrije, tem prej se lahko začne zdravljenje, zgodnje zdravljenje raka pa lahko reši življenje; mnoge oblike raka je mogoče pozdraviti, če jih odkrijemo zgodaj.

V naslednjih vrsticah so obravnavani nekateri simptomi, o katerih bi se ženske morale pogovoriti s svojim svojim zdravnikom. Če ima ženska te simptome, to še ne pomeni, da ima raka, vendar je pomembno, da ga zdravnik oceni in ga izključi.

Nepojasnjeno hujšanje

Nepojasnjena izguba telesne mase je lahko simptom raka. Veliko žensk bi bilo zadovoljnih, če bi shujšale, ne da bi se trudile, vendar ko ženska izgubi težo brez diete ali vadbe, je treba to preveriti. Rakave celice pogosto porabijo velik del telesne energije, kar lahko povzroči izgubo telesne teže. Zdravnik bo opravil preiskave, da izključi raka in ugotovi, ali je izguba telesne mase posledica drugega stanja, kot je na primer prekomerno delovanje ščitnice.

Napihnjenost

Mnoge ženske doživljajo napihnjenost kot normalen del mesečnega ciklusa. Če pa se napihnjenost pojavlja vsak dan in traja več tednov, se posvetujte z zdravnikom. Znaki raka na jajčnikih so napihnjenost in druge prebavne težave, bolečine v trebuhu ali medenici, hiter občutek sitosti, čeprav niste veliko jedli, in uriniranje. Zdravnik lahko odredi računalniško tomografijo in opravi krvne preiskave, da bi pomagal pri postavitvi diagnoze.

Spremembe na dojkah

Ženske se lahko odločijo za redno samopregledovanje dojk in preverjanje grudic, vendar je treba biti pozoren tudi na druge spremembe v dojkah. Simptomi vnetnega raka dojk vključujejo rdečico in odebelitev kože na dojki. Veliko žensk ima bulice, ki se pojavljajo in izginjajo med njihovim ciklusom. Novo bulico, ki približno mesec dni ne izgine, temveč se počasi veča, mora pregledati zdravnik. Druge spremembe v dojkah lahko vključujejo:

- izpuščaj, ki traja več tednov

- spremembe na bradavici

- izcedek, kadar ne dojite

O vseh spremembah v dojkah, ki jih opazite, obvestite svojega zdravnika. Zdravnik bo pregledal vaše prsi in morda odredil preiskave, kot so mamografija, ultrazvok, magnetna resonanca ali biopsija.

Krvavitev med menstruacijo ali druga nenavadna krvavitev

Če imate običajno redne menstruacije, je krvavitev med menstruacijami razlog za skrb, ki jo je treba preveriti. Enako velja za krvavitve po menopavzi. Krvavitev med menstruacijo je običajno benigna, vendar je lahko zgodnji simptom raka endometrija.

Ženske tudi pogosto zanemarijo krvavitve iz prebavil, ki jih lahko zamenjamo za menstrualno krvavitev. Krvavitev iz prebavil je lahko znak kolorektalnega raka.

O vsaki od teh vrst krvavitve obvestite svojega zdravnika. Zdravnik lahko odredi ultrazvok ali biopsijo, da preveri, ali gre za raka endometrija ali debelega črevesa.

Spremembe na koži

Kožni rak je marsikje najpogostejša oblika raka. Znamenja, ki se spreminjajo, so nepravilne oblike ali barve ali asimetrična, so pogosti znaki kožnega raka. Znaki pa so lahko tudi druge kožne spremembe, vključno s spremembami pigmentacije kože, krvavitvami ali prekomernim luščenjem. Ker je melanom, oblika kožnega raka, lahko agresiven, z obiskom zdravnika ne čakajte več kot nekaj tednov, ko opazite spremembe znamenja.

Težave pri požiranju

Težave pri požiranju so lahko simptom raka prebavil, kot je rak požiralnika. O simptomih obvestite zdravnika. Zdravnik bo opravil pregled in verjetno naročil preiskave, kot sta rentgenogram prsnega koša ali endoskopija.

Kri na napačnem mestu

Če opazite kri na napačnem mestu, obiščite zdravnika. Kri v blatu je lahko nekaj benignega, kot je hemoroid, ali pa je znak raka debelega črevesa. V tem primeru lahko zdravnik odredi kolonoskopijo. Kri v urinu lahko zamenjamo za menstrualno kri, vendar gre lahko za raka mehurja ali ledvic. Zdravniku je treba omeniti tudi izkašljevanje krvi.

Bolečine v trebuhu in depresija

Kadar je depresija povezana z bolečinami v trebuhu, je to lahko simptom raka trebušne slinavke. Povezava ni povsem jasna, vendar če imate te simptome, obvestite zdravnika, da izključi možnost raka in po potrebi poskrbi za zdravljenje depresije.

Prebavne motnje

Kadar prebavne motnje niso posledica določljivega vzroka, kot je na primer masten obrok ali nosečnost, je to lahko razlog za skrb. Nepojasnjene in vztrajne prebavne motnje so lahko zgodnji znak raka požiralnika, želodca ali grla.

Spremembe v ustih

Bele lise v ustih ali bele lise na jeziku so lahko znaki predrakavega stanja, imenovanega levkoplakija, ki lahko vodi v raka ustne votline. To stanje je pogostejše pri kadilcih. Če opazite te madeže, obvestite svojega zdravnika ali zobozdravnika.

Bolečina

Nepojasnjena bolečina je lahko znak raka. Večinoma ni, vendar mora bolečino, ki vztraja in nima znanega vzroka, preveriti zdravnik.

Spremembe v bezgavkah

Povečane bezgavke ali grudice v bezgavkah pod pazduho ali na vratu so lahko znak morebitnega raka. Če se bulica povečuje in je prisotna že več kot mesec dni, obiščite zdravnika. Lahko je posledica okužbe, lahko pa je tudi znak česa drugega, na primer raka.

Vročina

Vročina, ki je nepojasnjena, na primer zaradi prehlada ali gripe, je lahko znak raka. Zgodnji znak nekaterih krvnih rakov, kot so levkemije in limfomi, je vročina. Vročina se lahko pojavi tudi, če se je rak razširil (metastaziral) s prvotnega mesta na druge dele telesa.

Zdravnika opozorite tudi, če opazite porumenelost kože ali oči (zlatenico) ali spremembo barve blata.

Če imate nepojasnjeno povišano telesno temperaturo, lahko zdravnik odredi rentgensko slikanje prsnega koša, računalniško tomografijo, magnetno resonanco ali druge preiskave.

Utrujenost

Utrujenost je simptom številnih bolezni in zdravstvenih stanj, lahko pa je tudi znak nekaterih vrst raka, na primer levkemije ali nekaterih vrst raka na debelem črevesu ali želodcu. Če se pri vas pojavi nepojasnjena utrujenost, to povejte svojemu zdravniku.

Vztrajen kašelj

Če nimate prehlada, alergije ali gripe in imate dolgotrajen kašelj, ki traja več kot tri do štiri tedne, se posvetujte z zdravnikom, zlasti če kadite. Zdravnik vam bo pregledal grlo, preveril delovanje pljuč in morda naročil rentgensko slikanje.