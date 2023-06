S tem sadjem poleti nikakor ne smete pretiravati

S prihodom visokih temperatur telesu bolj prijajo sveža živila, sadje in zelenjava pa sta polna vitaminov, mineralov, vlaknin in sta odlična za zdravje. Vendar to ne pomeni, da ju lahko uživamo v neomejenih količinah, saj še vedno vsebujejo sladkor.

Okoli 200 gramov sadja na dan je povsem dovolj. S to količino dobimo zadosti vseh potrebnih mineralov in prehranskih vlaknin.

Če govorimo o sveže iztisnjenih sokovih, je to količina od 120 do 150 mililitrov na dan, ne več.

Zelenjave najmanj 400 gramov ali štiri porcije. Zelenjava nima sladkorja, ima minerale, prehranske vlaknine, ki so potrebne za zdravje celotnega organizma.

Če je časovni interval, v katerem zaužijemo veliko količino sadja, daljši, lahko pride do spremembe glikoregulacije, torej do zvišanja glikemije in zato sčasoma lahko pride do pojava debelosti, hiperinzulinemije in sladkorne bolezni tipa 2.

Katero sadje vsebuje največ sladkorja?

Slive in grozdje vsebujejo največ sladkorja. Glede lubenice in melone je neverjetno, da ima lubenica višji glikemični indeks kot melona, ​​melona pa je očitno bolj sladka, ima pa spet manj vode kot lubenica, zato je bolj priporočena melona, ​​ki ima tudi višjo hranilno vrednost v primerjavi z lubenico.

Slive in hruške spadajo med težje prebavljivo sadje, saj imajo več prehranskih vlaknin. Sicer pa sta izjemno zdrava sadeža.

Kar zadeva marelic in breskev, se uvrščajo med obarvano sadje, ki ima veliko količino beta karotena in drugih fitonutrientov, ki imajo antioksidativno vlogo.

Ne smemo pozabiti na robide, jagode so že mimo.

Maline, vse tisto jagodičevje, ki je bogato s fitohranili, pomaga v boju proti karcinomom, prostim radikalom, za krepitev odpornosti.

Svetujemo tudi, da ne smemo vedno piti le vode iz pipe

Ne pijte le vode iz pipe. Včasih popijte tudi kozarec mineralne, saj v poletnih mesecih izgubimo veliko količino elektrolitov, natrija in kalija.

Pri sadju je lubenica tista, ki vsebuje največ vode, pri zelenjavi pa kumare in paradižnik.