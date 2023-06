Veste, čemu služijo majhne vrečke, ki jih dobimo v škatli z novimi čevlji?

Ste pred kratkim kupili nove športne copate? Potem ste te vrečice verjetno opazili, a ste jih zavrgli skupaj s škatlo, kajne? Vedno to storite. No, škoda, lahko jih uporabite za marsikaj.

Te vrečice ste videli že neštetokrat. Običajno so v škatli s čevlji, ki ste jih kupili, in komaj kdo jim posveti pozornost. Če svoje čevlje radi hranite v škatlah, potem bodo vrečke najverjetneje ostale tam. In vendar ne veste, zakaj ste jih pustili v škatli. Ste se kdaj vprašali, čemu služijo in kakšne koristi so od njih?

Te vrečke vsebujejo silikonske kroglice

To so pravzaprav absorbenti, v njih je silikonski gel, ki se uporablja za vpijanje vlage. Prav tako jih imamo lahko v avtomobilu, da preprečijo rosenje stekel.

Če vam je telefon padel v vodo, je tu silikonski gel.

Tudi hrano ohranja svežo in ščiti stare fotografije pred vlago.

Kako jih najbolje uporabiti:

Kuhinja

Če želite preprečiti vdor vlage v vitamine, prehranske dodatke, dajte silikonski gel v posodo in jo dobro zaprite. Lahko ga daste tudi v vrečko s hrano za vašega ljubljenčka, da ostane suha.

Omara

Kroglice lahko odložite v koš za perilo ali jih postavite v omaro, v kateri je zloženo čisto perilo. Garderobna omara bo vpijala vlago, gel pa lahko pomaga tudi pri vpijanju vlage iz čevljev in škornjev.

Hiša

Položite jih na okensko polico in vlaga se bo nabirala mnogo počasneje. To je idealna rešitev, če vam je mobilni telefon padel v vodo.

Shranite vrečke in poskusite težavo rešiti z njimi, ne z rižem.

V vrečko dajte več vrečic skupaj z mobilnim telefonom, nato jo zaprite in počakajte par ur. Poleg tega, če imate pomembne dokumente ali fotografije, lahko kroglice pospravite v škatlo skupaj z njimi.

Potovanja

Ko potujete, jih dajte v kovček. Tako boste oblačila ohranili suha. Tudi vlažne kopalke silikonski gel hitro posuši.