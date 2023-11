Že prvi zmenek je lahko znak za preplah. Včasih je bolje kar takoj pretrgati stike

Partnerja lahko dodobra ocenite že na prvem zmenku: že takrat namreč lahko pokaže določene plati značaja ali vedenje, ki vam ni všeč in se ne sklada z vašimi vrednotami. Če se znaki za preplah kar ponavljajo, pa ni treba, da se tudi zmenki!

Skrivnosti

Moški, ki bo ženski že na prvem zmenku razkril vse najgloblje skrivnosti, da bi v njej vzbudil sočutje, kaže, da ni pripravljen sprejemati odgovornosti za svoja dejanja. Je kot otrok, ki išče mamo, da bi se ji izpovedal, zato raje bežite!

Opravljanje

Grdo govorjenje o ljudeh, ki so moškemu blizu ali pa so to celo njegove bivše, nikakor ni dober znak. Zdaj je nora bivša, drugič boste to vi. Opravljanje nekdanjih partnerjev ali pa prijateljev, s katerimi se še vedno druži, je pljuvanje v lastno skledo in kaže na nizko samopodobo.

Neodločnost

Ženska, ki mora že na začetku sama odločati o vsem, od tega, kje se bosta sestala, do tega, kaj bosta jedla, se mora zavedati, da je moški na drugi strani nesamostojen, neodločen in otročji. Če bo vso odgovornost prelagal na vaša ramena, boste kar hitro utrujeni in naveličani.