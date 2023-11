Razvijte sočutje do drugih

V vsakodnevnih situacijah nas včasih zanese in delujemo z egom. Tedaj se z nekaj triki lahko hitro opomnimo, da druge spet vidimo kot duše, katerih prestrašeni deli osebnosti so včasih aktivni, ne kot nekoga, ki namerno vnaša negativnost v svet ali nam želi škoditi. Najprej spremenimo svoj zorni kot iz kritičnega v ljubečega – odločimo se, da bomo druge gledali na ljubeč in spoštljiv način, ne glede na to, da se nam zdijo njihova dejanja zgrešena ali celo boleča. Nato opustimo vsakršno distanco, ki jo čutimo do kogar koli, zavedamo se, da smo vsi eno in da imamo tudi sami napake in šibkosti. Navzoči smo v trenutku, ko drugi govorijo, z glavo in srcem pri stvari – ne pripravljamo odgovorov in ne obsojamo. Razumemo, da nihče ne počne ničesar brez razloga in da je duša pred nami tako prestrašena, zgubljena, vznemirjena, kot smo včasih tudi mi sami.