Kaj so rožnate zastavice in kako lahko uničijo zvezo

Pogosto je v povezavi z odnosi govora o rdečih zastavicah, ki pomenijo samo eno: če jih opazite, bežite iz razmerja, kajti ne prinašajo prav nič dobrega.

Kaj pa rožnate zastavice? Te so res manj očitne in z blažjim odtenkom opozorilne barve ne opozarjajo na usodna obnašanja, razmišljanja ali dejanja v zvezi, a se jih prav tako kot rdečih ne sme kar spregledati.

Kajti če jim par ne namenja dovolj pozornosti in ob njih ne ukrepa, prej ali kasneje postanejo usodne.

»Rožnate zastavice so stvari, ki jih v zvezi opazite, vas motijo, a ne tako zelo, da bi zaradi njih razmišljali o razhodu,« je povedala zakonska terapevtka Tracy Ross. »Do določene točke jih lahko potiskate v ozadje, a si je v končni fazi treba priznati, da jih ne bi smeli kar ignorirati.«

»Res je, da so manj očitne kot rdeče, a če jih boste kar pustili, bodo postale takšne in onemogočile, da bi se razmerje razvijalo v pravo smer,« se strinja tudi terapevtka Alysha Jeney, ki dodaja:

»Če vam šesti čut pravi, da nekaj ni v redu, ga poslušajte. Medtem, ko so rdeče zastavice nedvomno opozorilo, da je odnos bolje, kot v njem vztrajati, zapustiti, rožnate dopuščajo več manevrirnega prostora. S pravo pozornostjo in ukrepi jih je mogoče odpraviti, z ignoranco bodo postale rdeče.«

Kaj pa tisto, kar sodi v kategorijo rožnatih zastavic? HuffPost takole izpostavlja deset opozoril.

Nikoli se ne spreta

»Če imata občutek, da zaradi odsotnosti sporov v vajinem odnosu vlada popolna harmonija, se motita,« opozarja Jeneyeva.

Popolna odsotnost konfliktov in sporov je po njenem mnenju prva rožnata zastavica, kajti to ne pomeni, da med vama ni nesoglasji, ki se pojavljajo v vsakem odnosu.

Pomeni pa, da se o zadevah, ki bi lahko bila jabolka spora, nočeta ali ne moreta pogovoriti, da se nekdo drugi strani podreja zato, da ne bi bilo v zvezi hude krvi ali da namerno ignorirata tisto, kar bi izzvalo konflikt.

Rossova temu dodaja, da spori niso vedno nekaj slabega. Včasih do njih pride in, če jih par primerno rešuje, lahko izboljšajo zvezo.

Če jih ni, se zamere in nesoglasja kopičijo od te mere, da jih nekoč ne bo več mogoče obvladati in rožnata zastavica bo spremenila barvo v močnejši odtenek z močnejšim vplivom.

Spori so normalen del razmerja. FOTO: Liubomyr Vorona/Gettyimages

Naklonjenost si izkazujeta na različne načine

»Naslednja rožnata zastavica je razlika v izkazovanju naklonjenosti drug drugemu,« meni psihologinja Rachel Needle in pojasnjuje:

»Če nekomu veliko pomeni fizični stik, kot so poljubi, držanje za roke, objemi in podobno, drugi pa temu ne posveča veliko pozornosti, če nekdo pričakuje vsakodnevno izpovedovanje ljubezni, druga stran pa temu ni naklonjena, če bi nekdo vsak dan rad prebral, da ga partner ljubi, temu pa se takšno dokazovanje čustev ne zdi pomembno, odnos kaj hitro lahko zaide na stran pota.

Treba je vedeti, da obstaja več jezikov ljubezni in da nekompatibilnost pri njih ni redka zadeva, a prav tako je treba vedeti, da se partner, ki ima zaradi razhajanja na tem področju občutek, da ga druga stran ne ljubi, spoštuje in ceni dovolj, hitro počuti zapostavljenega in je razočaran.«

Zadeva je, če je prepoznana kot težava, lahko premagljiva. Prvi korak k temu je pogovor o pričakovanjih v odnosu, tudi z vidika izkazovanja čustev.

»Če to ostane zamolčano, na koncu pripelje do preglobokih frustracij, da bi jih bilo še mogoče premagati. In to zgolj zato, ker nekdo ne razume sporočil partnerja,« opozarja Damona Hoffman, strokovnjakinja za zmenke, ki iz svojih izkušenj pravi, da so prav različni načini izkazovanja čustev na koncu lahko veliko jabolko spora.

Občutek, da partner nekaj skriva

»Dejstvo, da se nekdo noče pogovarjati o preteklosti, da noče pripovedovati o tem, kdo vse je v njegovem življenju in podobno, je lahko rožnata zastavica,« meni Rossova.

Povsem razumljivo je, da hoče nekdo čim bolj poznati partnerjevo življenje in njegove izkušnje in povsem razumljivo je tudi, da vsega ni mogoče izvedeti čez noč, a če je prisoten občutek, da nekdo namenoma nekaj prikriva, to ni dober znak.

»Intuicije v tem primeru ne bi smeli kar zatreti. Drži, da včasih ni prava, a pomembno je, kakšen je vaš občutek in skozi pogovor ga je treba skomunicirati in odkriti, kje je njegovo resnično ozadje.

Če dvomite, je prvi korak pogovor. Brez obsojanja in podtikanja, le izražanje svojih dvomov. Pogovor lahko te razblini, ignoriranje rožnate zastavice pa v odnos zasadi nezaupanje, ki ga na koncu ne bo več mogoče odpraviti,« dodaja.

Spolno neujemanje

»To, da sta spolno nekompatibilna, je rožnata zastavica,« navaja Needlova. »Res je, da seksualnost ni edina postavka razmerja, res pa je tudi, da je pomemben segment tega odnosa. Drži še, da vsak spolni odnos ni spektakularen, a treba je vedeti, kdaj je ob sumu na spolno nekompatibilnost treba ukrepati in kako.«

Tudi reševanje te zadrege se začne s pogovorom in z iskanjem rešitev. Načrtovani seks je tisti, ki lahko pomaga, kadar je libido nekoga znatno višji od libida drugega. Z njim je mogoče najti kompromis, ki ustreza obema.

Pomembna na tej točki je še komunikacija o spolnih željah, prioritetah, o pričakovanjih v postelji in o tehnikah, ki nekomu odgovarjajo.

»Vse to je pri reševanju te rožnate zastavice izjemnega pomena. Kajti če ji ne bosta posvečala primerne pozornosti, bo žal hitro postala rdeča,« opozarja terapevtka.

Spolna nekompatibilnost je usodna le, kadar ji par ne namenja prave pozornosti. FOTO: Fizkes/Gettyimages

Nedoslednost in nezanesljivost

Ena od potreb, ki jo skušamo zadovoljiti v zvezi, je potreba po varnosti. Varen se nekdo počuti le ob nekom, na katerega se lahko zanaša, torej ob doslednem in zanesljivem partnerju.

»Če imate občutek, da ste velikokrat razočarani, da življenjski sopotnik ne drži obljub ali da nanje hote ali nehote pozablja, potem morate to povedati,« opozarja Jeneyeva.

»Dejstvo je, da smo vsi samo ljudje in da vsi delamo napake, a kadar se te prevečkrat ponavljajo, postanejo preveč moteče, da bi nekdo lahko vztrajal v odnosu.

Zato je, znova, ob občutku, da vam partner ne zagotavlja tistega, kar od njega pričakujete, na mestu pogovor.

»Ob tem se je treba nujno zavedati, da dvojna merila niso na mestu. Tako, kot imate vi v odnosu pravico pričakovati doslednost in zanesljivost, tako jo morate tudi sami zagotavljati sočloveku. Brez tega odnos ne more obstati.«

Preveč tehnologije v zvezi

»Naslednja velika rožnata zastavica je občutek, da je v zvezi vse preveč tehnoloških pripomočkov.

Če je vaš partner stalno na telefonu, za računalnikom, ali kako drugače zaradi tehnologije odnos postavlja na stranski tir, vam v času, ki naj bi si ga vzela zase, ne namenja prave pozornosti, med pogovorom pa vas zaradi zrenja v zaslon ne posluša, potem je treba z besedo na dan,« meni Needlova.

Pretiravanje s tehnologijo je ena od rožnatih zastavic. FOTO: Jacoblund/Gettyimages

Nepripravljenost definiranja zveze

»Seveda je nerealno in nesmiselno pričakovati, da bosta že po dveh, treh zmenkih vedela, kam odnos pelje in ga lahko natančno definirala, a če nekdo še po mesecih sestajanja in morda celo skupnega življena noče, ali ne zmore določiti, ali sta fant in dekle, prijatelja z uslugami ali zgolj prijatelja, potem je to opazna rožnata zastavica,« je prepričana Rossova.

Vam se zato zdi, da se druga stran le zabava, vi bi radi nekaj več, kar seveda zbuja dvom in negotovost.

Obstajajo jasni znaki, ki pričajo o tem, da nekdo ni pripravljen na resno zvezo: ne predstavi vas prijateljem, staršem, skupni čas vedno preživljata le doma in podobno.

»Morda se motite in morda je pač le bolj zadržan in noče hiteti, vendar imate pravico vedeti, kako z njegovega stališča zadeve stojijo. Edini način, da izveste je, da odpete to temo in se na podlagi pogovora odločite, ali je v odnosu sploh še smiselno vztrajati ali ga je bolje končati,« meni terapevtka.

Ogrožena je čustvena varnost

»Občutek čustvene varnosti je v razmerju neprecenljiv in nepogrešljiv,« pravi psihologinja Sarah Weisberg in dodaja:

»Biti čustveno varen pomeni, da je nekdo spoštovan, da lahko brez zadržkov izraža občutke in da je v odnosu deležen razumevanja ter podpore.

Če se vam zdi, da se partner ob čustvenih pogovorih umika in zapira vase, če imate občutek, da vas ne spoštuje dovolj, da ga ne zanima vaše življenje izven odnosa, vas nikoli ne vpraša po počutju ali denimo po tem, kako je šla predstavitev novega projekta, skratka, če menite, da z njegove strani niste deležni prave podore, potem ne smete o tem kar molčati.

»Pojasnite mu vse, kar čutite in kar se vam dozdeva. Kajti če boste o tem molčali, se bodo zadeve prerasle čez meje in jih ne bosta več mogla obvladati.

Včasih se partner svoje nepozornosti niti ne zaveda, včasih bo ta pogovor vodil tudi v spor, saj bo druga stran zavzela obrambno stališče, a ne glede na možen razplet, zadevi je treba priti do dna,« meni Weisbergova.

Različni jeziki ljubezni lahko v zvezo vnesejo nemir. FOTO: Silverkblack/Gettyimages

Izkušnja s prevaro

Se zgodi, da nekdo začne zvezo z nekom, ki ima za seboj bogato zgodovino varanja, prevar, laži in zavajanja.

»Če vam partner o tem odkrito pove sam, razkrije poglavja preteklosti, na katere ni ponosen, je to treba ceniti in spoštovati. Odkritost je nedvomno trden temelj zveze.

A prav ta odkritost kljub zagotovilom, da se je nekdo spremenil, lahko zaseje dvom, in ta dvom je rožnata zastavica,« pravi Jeneyeva in priporoča, da je partnerju vendarle zaupate in ga ne obsojate zaradi preteklosti, je pa dobro biti pozoren na določene vzorce, ki morda nakazujejo, da se zgodovina ponavlja.

»Ob teh nikakor ne bi smeli molčati in mižati. Takoj je treba postaviti meje, čez katere niste pripravljeni stopiti in izpostaviti obnašanja, ki jih ne nameravate tolerirati. Ter seveda vsakič in vedno znova skomunicirati svoje morebitne dvome. Brez tega zdrav odnos v tem primeru ne bo mogoč.«

Spremenjen odnos. Na slabše

Vsako razmerje je organizem, ki se stalno spreminja. A te spremembe naj bi vodile v vedno boljši odnos.

»Če se vam zdi, da gredo v napačno smer, da sta drug do drugega manj pozorna, da se med vama izgublja intima, zaupanje, da si ne nudita več toliko podpore kot nekoč, da vama zveza ne zagotavlja več varnosti, potem je treba z besedo na dan,« pravi zakonska terapevtka Liz Higgins in dodaja:

»Ne glede na to, zakaj se vam, (ali drugi strani) zdi, da odnos ni več takšen, kot je bil nekoč in da se spreminja na slabše, tega ne smete ignorirati.

Gre za rožnato zastavico, včasih osnovano zgolj na občutkih, spet drugič na dejanskih opažanjih, v nobenem primeru o njej ne smete molčati. Če je ne boste izpostavili, bo postala rdeča in s tem usodna za odnos, ki bi ga bilo s pravočasnim pravim pristopom še mogoče rešiti.«