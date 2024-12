Zakaj najimenitnejši hoteli izdelavo kopalnic zaupajo slovenskemu podjetju

Slovensko podjetje Varis iz Lendave je eden od vodilnih proizvajalcev gotovih kopalnic v Evropi in je pred kratkim predstavilo pomembno novost v svoji ponudbi – lesene gotove kopalnice, ki postavljajo nove standarde bivanja. Pri izdelavi vgradnih lesenih gotovih kopalnic je podjetje upoštevalo visoke zahteve trajnostne gradnje in jih zasnovalo tako, da jih je mogoče prilagoditi individualnim potrebam naročnika. V svoje projekte jih z veseljem vključujejo tako arhitekti kot projektanti, zaupajo jim številna gradbena podjetja in najzahtevnejši investitorji. Kopalnice podjetja Varis tako najdemo v številnih hotelih, zdravstvenih in socialnih institucijah, študentskih domovih in večstanovanjskih objektih po Evropi. Med njihovimi naročniki najbolj izstopajo najimenitnejše hotelske verige z vsega sveta, kot so Sheraton, Motel One, Hampton by Hilton, Holiday Inn, Scandic in InterCity. Imajo kar 15 % tržni delež na nemškem trgu, po svoji odličnosti pa so znani tudi na avstrijskem, švicarskem, hrvaškem in slovenskem trgu.

