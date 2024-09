Kakšni so simptomi trna v peti?

To stanje prizadene približno 10–15 odstotkov odraslih ljudi, predvsem starejših od 40 let, in je eden najpogostejših vzrokov za bolečine v stopalu.

Predstavljajte si, da vas vsak korak boli – že hoja, vadba ali vstajanje iz postelje postanejo boleče preizkušnje. To je resničnost za tiste, ki se spopadajo s trnom v peti.

Gre za kostni izrastek, ki se razvije iz petnice in sega v smeri proti plantarni fasciji. Konica petnega trna najpogosteje vstopa v samo fascijo, v nekaterih primerih pa je lahko nekoliko višje. Te izrastline lahko postanejo kronični vir bolečine, ki je neznosna, če se ne zdravi pravočasno.

