Znebimo se moljev, zato ravnajmo preventivno

Če odprete embalažo z moko, ki ste jo imeli (pre)dolgo v shrambi, v njej pa opazite drobne nitke, podobne pajčevini, bele ličinke ali pa celo iz nje izleti odrasel molj, imate težavo. Ko se namreč molji udomačijo pri vas doma, se jih ni lahko znebiti, pa še precej škode povzročajo. K nam po navadi pridejo kot ličinke ali jajčeca v živilih ali embalaži.

Podobna zgodba je s t. i. tekstilnimi molji, katerih ličinke se prehranjujejo z našimi oblačili oz. tekstilom na splošno. Privlačita jih vonj in svetloba, tiste, ki uničujejo naša oblačila, lahko k nam zanese celo veter, sicer pa jih sami prinesemo s kosom oblačil, rabljeno preprogo ...

Tiste, ki uničujejo naša oblačila, lahko k nam zanese celo veter. FOTO: Tomasz Klejdysz/Getty Images

Ena samica lahko izleže celo do 400 jajčec, iz katerih se razvijejo ličinke!

Poznamo okoli 100 vrst moljev, škodo povzroča peščica; najbolj razširjeni so hišni ali suknarski molj (Tineola bisselliella) med tekstilnimi in krhljev molj (Plodia interpunctella) ter mokna vešča (Ephestia kuehniella) med živilskimi. Obe vrsti sta dobro prilagojeni življenju v bližini človeka, najraje imata okolje s temperaturo nad 18 stopinj Celzija. Res je, da hitreje opazimo odrasle osebke, saj pogosto letajo predvsem v večernih urah, a škodo povzročajo njihove ličinke, saj se prehranjujejo z moko, kašo, suhim sadjem in drugimi živili, ličinke tekstilnih moljev pa z volno in volnenimi izdelki.

Kuhinjo redno čistimo

Ko torej v kosmičih opazimo sledi kuhinjskih moljev, izdelek takoj zavržemo, če hočemo čim prej priti težavi do dna, zavržemo tudi vsa druga odprta živila oz. vsa, ki niso v neprodušno zaprti stekleni ali plastični posodi, preglejmo začimbe, čaj, hrano za domače živali. Niti neodprta embalaža riža ni varna, molji najdejo pot skozi papir in se veselo razmnožujejo. Mimogrede, ena samica lahko izleže celo do 400 jajčec, iz katerih se razvijejo ličinke! Ob metanju hrane stran marsikoga boli srce, a bolje je, da težavo rešimo čim prej in čim bolj temeljito; če bomo v shrambi pustili samo en izdelek, v katerem so ličinke, bomo morali postopek ponoviti čez kak mesec.

Ličinke se prehranjujejo z moko, kašo, suhim sadjem in drugimi živili. FOTO: Getty Images

Naslednji korak je, da temeljito očistimo omare, police, najbolje z mešanico vode in kisa, in si priskrbimo steklene kozarce. Za žitarice, zdrob, kašo, semena, mlete orehe ..., bodo zadostovali litrski od denimo medu, za moko, testenine si omislimo večje. Ne pozabimo jih opremiti z nalepko z rokom uporabe posameznega živila. Zadovoljen bo tudi naš estetski čut, saj bodo živila v enotni embalaži, skozi katero se vidi vsebina, in lepo zložena.

In kako preprečiti nadaljnje podobne epizode? Redno čistimo kuhinjske omare, police v shrambi; lahko si napišemo urnik, denimo vsako prvo soboto v mesecu. Tedaj pregledamo zalogo hrane in najprej uporabimo tisto, ki ji bo kmalu potekel rok uporabe, ko kupimo novo, pa jo zložimo zadaj na polico, kot to počnejo v trgovini. Živila, za katera je to mogoče, shranjujemo v dobro zaprtih posodah in jih redno preverjamo.

Oblačila operemo in zlikamo

Da gostimo tekstilne molje, bomo vedeli po luknjicah, ki se pojavijo na naših oblačilih, tudi novejših. Najprej popolnoma spraznimo omaro z oblačili, oblačila pa operemo in zlikamo, da uničimo jajčeca – ta so denimo lahko tudi za robovi in v gubah –, kose, ki ne prenesejo višjih temperatur, lahko damo za kak dan v zamrzovalnik. Preden jih bomo zložili nazaj, moramo temeljito očistiti police, predale, ne pozabimo na reže med stranicami omar in policami – če so slednje odstranljive, super, vzemimo jih ven in obrišemo tudi po robovih, zadostovala bo mešanica vode in kisa.

Molji imajo raje naravne materiale kot sintetične. FOTO: Olga Polishko/Getty Images

Molji imajo raje naravne materiale kot sintetične, tako da naredimo čistko v predalih, v katerih hranimo zimska oblačila, denimo volnene puloverje, kape, prav tako so jim ljubši kosi, ki smo jih že nosili, privlači jih vonj po hrani, znoju. Oblačila, ki smo ga enkrat oblekli, a še ni za pranje, ne odlagamo nazaj v omaro, omislimo si stol ali podoben kotiček, kjer bo počakalo na naslednje nošenje ali pralni stroj.

Sezonska oblačila, ki jih ne bomo nosili nekaj mesecev, operemo ali nesemo v čistilnico, nato pa jih shranimo v vakuumske vreče, da molji ne bodo mogli do njih. Omaro vsak dan prezračimo, denimo zjutraj, a nato jo zaprimo, da vanjo ne zaidejo krilati gostje.

Med preventivo spadajo nekatera zelišča, denimo sivka, lovorjev list, nageljnove žbice, rožmarin, timijan, meta – iz njih lahko naredimo mešanico, vtaknemo v vrečico iz blaga in damo na polico. Obnesejo se tudi eterična olja omenjenih zelišč, saj se jim molji izogibajo; razredčeno lahko popršimo po policah, vratih.