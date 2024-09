Zmogljivi Hyundaiev električar v Sloveniji

Južnokorejski Hyundai je zdaj tudi na slovenski trg pripeljal hudo zmogljivo izvedbo električnega modela ioniq 5, ki nosi oznako ioniq 5 N. Ima dva električna motorja (zadaj in spredaj) ter skupno moč 448 kW (650 KM) in navor 770 Nm (s funkcijo boost), s čimer je z mesta do hitrosti 100 km/h sposoben pospešiti v 3,4 sekunde, dosegel pa naj bi 258 km/h.

Ob tem ima model povečano togost karoserije, podvozja in volanskega droga, močnejše so zavore, prilagojen je sistem stabilnosti. V notranjosti ne manjkajo športna sedeža in drugi poudarki za čim boljšo voznikovo izkušnjo. Osemstovoltna arhitektura omogoča zelo hitro polnjenje baterije z zmogljivostjo 84 kWh: na superpolnilnicah z močjo 350 kilovatov se od 10 do 80 odstotkov napolni v le 18 minutah. Ioniq 5 N stane 76.000 evrov.

Hyundai je hkrati prenovil običajnega ioniqa 5, predvsem ima zmogljivejšo baterijo 63 kW (prej 58 kW) in 84 kW (prej 77 kW) za zadnji ali štirikolesni pogon, je pa nekoliko višja tudi njegova cena, ki znaša odvisno od pogona najmanj 46.000 oziroma 55.000 evrov.