Zelišča v lončkih - zakaj tista iz živilskih trgovin ne bodo preživela dolgo

Ni dvoma, da je najboljša solata caprese v barvah italijanske zastave ­– rdeči paradižnik, bela mocarela in zelena bazilika ­– tista s pravkar potrganimi bazilikinimi listi. Komur sta pomembna zapeljiva aroma in videz, ta veliko da na sveža zelišča. Res imamo lahko rastoče začimbnice vedno pri roki, a ne pričakujmo dolgoživosti od tistih iz zelenjavne trgovine in ne opojnega sredozemskega vonja od tistih, ki nam rastejo v stanovanju.

Zakaj? Večina zelenih začimbnic je rastlin sonca, in če imajo dobre razmere, so srečne na prostem, kjer razvijejo največ arome. A danes lahko zelišča v lončku kupimo v živilski trgovini, tehnično-vrtnem centru, vrtnariji ali jih posejemo sami. Fino je, če se naučimo med njimi čimprej razlikovati: med namenom in lastnostmi posameznih načinov vzgoje.

