Zakonska terapevtka: Vsak zaključen partnerski odnos v sebi nosi to skrito darilo

To so vprašanja, ki si jih postavlja vsak, ki je že kdaj ljubil, a se odnos na koncu ni izšel. Zakonska in družinska terapevtka Saša Golob primerja zaključek partnerskega odnosa s »smrtjo bližnje osebe«, saj ob razhodu doživimo razočaranje, ki tako kot ob izgubi ljubljene osebe zahteva žalovanje in soočenje z lastnimi čustvi.

»Človek, ki se znajde v tej zmešnjavi globokih in močnih čustev, se lahko v tem počuti zelo osamljenega. Lahko ima občutek, da bo to stanje trajalo v nedogled. Takim ljudem priporočam, da se odločijo za strokovno psihoterapevtsko pomoč. Ko posameznik namreč najde varen prostor in osebo, ki ga med tem procesom usmerja, lahko vse skupaj steče bistveno hitreje,« nam je terapevtka nedavno zaupala v intervjuju.

Kako hitro prebolimo razhod, je seveda odvisno od posameznika. »Marsikdo reče, da sta potrebni dve leti, da človek predela to izgubo,« pravi Golobova, a ob tem opozori, da dve leti še zdaleč nista pravilo, saj je razlika, ali...