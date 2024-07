Obstaja veliko vrst riža: od belega do rjavega, črnega, divjega in še bi lahko naštevali.

Za nekatere jedi je boljša ena, za druge druga vrsta, za vse pa velja, da je z dodatkom določenih tekočin rižu med kuhanjem, ta na koncu drugačen.

Jušna osnova, koksovo mleko in podobni dodatki dajo jedem iz riža drugo dimenzijo, eden od dodatkov, ki je zlasti priporočljiv za riž kot prilogo ali sestavino za suši, je kis.

Zakaj bi morali rižu med kuhanjem dodati kis in koliko tega, pojasnjuje portal mashed.com:

Osnovno pravilo se glasi: en del riža kuhajte v dveh delih vode, torej:

skodelico riža (240 gramov) kuhajte v dveh skodelicah vode (480 mililitrov) temu dodajte dve žlici kisa, tako se okus ne bo spremenil, bodo pa opazni drugi učinki kislega dodatka:

Zrna se ne bodo sprijemala

Z dodatkom kisa med kuhanjem riža bo manj verjetno, da bi se bo žitarica spremila v brezoblično gmoto. Zrna bodo po zaslugi kisa ostala ločena in jed bo zato vizualno privlačnejša, ter tudi okusnejša.

FOTO: Marianvejcik/Gettyimages

Kis ima pozitiven učinek na zdravje

Rižu dodajte jabolčni kis, ki se ponaša s številnimi pozitivnimi učinki na zdravje.

Med drugim zniža glikemični indeks jedi in izboljša občutljivost na inzulin, tako zmanjša tveganje za sladkorno bolezen, pozitivno vpliva na zdravje srca in naj bi, čeprav rezultati raziskav na to temo še niso dokončni, pomagal pri hujšanju.

Ni pa dobro s kisom pretiravati, saj v tem primeru lahko povzroča pekočo zgago in želodčne težave.

Najboljši je jabolčni kis. FOTO: Yelenayemchuk/Gettyimages

Kako pravilni skuhati riž

Riž pred kuhanjem sperite s hladno vodo, tako se z zrn odstrani škrob: stresite ga na cedilo in ga pod tekočo hladno vodo spirajte tako dolgo, da bo od njega tekla čista voda.

Ko voda z rižem zavre, posodo pokrite in kuhajte na zmernem ognju.

Riža med kuhanjem ne mešajte in ne dvigujte pokrovke. Kuhajte ga, dokler ne vpije vode in kuhanemu dodajte začimbe po okusu.

FOTO: Shutterstock

Če ste ga skuhali za naslednji dan, kuhanega takoj sperite s hladno vodo, ga dobro odcedite in pospravite v hladilniku.