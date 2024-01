Sedem trikov za popolno rižoto

Rižota je priljubljena jed. Ne samo zato, ker je okusna, primerna kot priloga ali glavna jed in ker njena priprava ne vzame veliko časa, temveč tudi zato, ker z izbranimi dodatki zadovolji bolj preproste ali bolj zahtevne okuse.

A da bi bila res takšna, kot jo postrežejo v najboljših italijanskih restavracijah, je dobro poznati nekaj namigov za njeno pripravo. Sedem jih razkriva portal Kitchen Stories.

Uporabite res kvalitetne sestavine

Kvalitetne sestavine so osnova za dober rezultat. Zlasti to velja za riž, pa tudi za jušno osnovo, parmezan, zelenjavo, belo vino in druge dodatke.

Izberite industrijsko nepredelan sir, bogato jušno osnovo (zelenjavno, govejo ali kokošjo, samo ne juhe iz kocke) in čvrsto zelenjavo. Rezultat tako ne bo izostal.

Prava posoda in prava vrsta riža

Riž s kratkimi zrni dlje ostane, kot rečejo Italijani, al dente, hkrati vsebuje več škroba, kar končni jedi zagotavlja kremasto teksturo. Najboljše sorte riža so arborio, vialone in carnaroli.

Rižoto pripravljajte v dovolj veliki posodi z debelim dnom. Tako se bo toplota enakomerno razporejala po njej, hkrati jo boste med kuhanjem brez težav mešali.

Pomembno je, v kakšni posodi jo kuhate. FOTO: Kondor83/Gettyimages

Brez spiranja

Riža pred pripravo rižote ni priporočljivo preveč spirati, saj se s tem izgubi veliko škroba.

Najprej ga je dobro na čebuli prepražiti, nato zaliti z belim vinom, da se zrna razmastijo. Ko vino izpari, riž nudi idealno osnovo za dobro rižoto.

Topla jušna osnova

Preden riž v posodi zalijete z jušno osnovo, to segrejte in ne uporabljajte mrzle tekočine, saj se rižota tako ne bo kuhala enakomerno in ne bo dobila prave teksture.

Za želeno teksturo riž zalivajte postopoma, z novo količino tekočine šele, ko predhodno povsem vpije.

Riž zalivajte s toplo tekočino. FOTO: Paolo Gagliardi/Gettyimages

Mešanje, mešanje, mešanje

Rižoto je treba med kuhanjem mešati, s tem se namreč iz riža izloča škrob. Ni je treba mešati konstantno, a vsaj vsakih pet minut dodobra premešajte vsebino posode.

Dodatke: morske sadeže, zelenjavo, gobe ali kaj drugega, dodajte, preden je riž povsem kuhan.

Ne skoparite z maslom in parmezanom

Na koncu dodajte še maslo. Več, kot ga je, bolje bo. Enako velja za parmezan. Jedi namreč zagotavljata želeno teksturo ter bogat okus.

Postrezite svežo in je ne pogrevajte. FOTO: Photosimysia/Gettyimages

Pravilna postrežba

In še za konec: kuhano rižoto postrezite takoj, položite jo na hladen krožnik, da se riž ne bi še naprej kuhal. Vedno jejte svežo in je ne pogrevajte.