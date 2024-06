Takšna hrana ni dobra, povezana je z večjim tveganjem za srčne bolezni

Odločitev za zdravo hrano ni odločitev za dieto. Zdrava prehrana je v resnici preprosta prehrana, ko pazimo, kaj jemo in česar ne. V resnici ni preveč zapleteno, le lotiti se je treba nove poti.

Spremenjena, zdrava prehrana je čudežno zdravilo za zdravje. Smo to, kar jemo, zato ne bodimo hitri, poceni, preprosti ali ponarejeni. Kadar je naša prehrana napačno, zdravila ne pomagajo - ko je prehrana pravilna, zdravil ne potrebujemo.

Brez vode smo na suhem

Voda je v vsem v telesu, potuje skozi telo in prenaša odpadke, kisik in hranila, uravnava telesno temperaturo in blaži sklepe. Voda je vse.

Namesto vode nikakor ne uporabljajte sladkih ali energijskih pijač kot zamenjavo za vodo. Moški bi morali dnevno popiti vsaj 3,7 litra, ženske pa 2,7 litra vode.

Ogljikovi hidrati so nujni

Ker so glavni vir energije, skrbijo za pogon vseh vitalnih organov, vključno s srcem, ledvicami in možgani. Zdravi ogljikovi hidrati so tisti, kjer se glukoza iz njih enakomerno izloča, ne pa, da se izloča tako, da je raven sladkorja v krvi najvišja.

Brez težav lahko prisegate na gomolje, vso zelenjavo, stročnice, semena, polnozrnata žita, oreščki in celo sadje, kar pomeni, da zaužijete meso, kožo in pulpo (celulozni del) sadeža. Vsak od teh delov vsebuje različne nabore hranil – kot so vlaknine in flavonoidi v koži in vitamini in minerali v mesu in še več vlaknin v mesu ploda.

Pisani svet na krožniku

Pestrost sadja in zelenjave pomeni, da pisano jed sestavljajo vsaj tri vrste zelenjave. Sicer pa sadje jemo tudi kot malico, to že vemo. Že dvajset le pišemo, da sta sadje in zelenjava bogata z vlakninami. To odganja nekatere bolezni, sadje in zelenjava pa preprečujeta vnetja in pomagata, da v prebavo dobimo hrano.

Riba ni le horoskop

Ribe so bogate z omega-3 maščobnimi kislinami in vitaminom B2. Poleg tega njihovo meso vsebuje fosfor in kalcij, za zdravje pomembna minerala. Za srce dobre ribe so sardine, sardele, losos, postrv, sled in skuša. Nekajkrat na teden naj bodo torej ribe del obrokov.

Manj sladkorja in nasičenih maščob

Zdravo je zmanjšati vnos sladkorja. Prenajedanje s sladkorjem poveča tveganje za zobno gnilobo in debelost, živila z dodanim sladkorjem so puding, sladke pijače, alkoholne pijače, čokolade, torte in kosmiči za zajtrk. Nasičene maščobe so maščobne kisline. So v trdem siru, smetani, masti, pitah, klobasah in mastnih kosih mesa. Raje se odločite za nenasičene maščobe, ki so v avokadu, mastnih ribah, namazih in rastlinskem olju. Torej, zmanjšajte sladkorje in nasičene maščobe.

Rafinirana zrna nadomestite s polnozrnatimi

Strokovnjaki pravijo, da bi morali zaužiti vsaj tri do pet meric polnozrnatih žit dnevno. Preprosto povedano: polovico v vnosa žit naj predstavljajo polnozrnata žita.

Te vsebujejo veliko hranilnih snovi, kot so vlaknine, beljakovine, antioksidanti, minerali v sledovih in vitamini B. Prehrana, bogata s polnozrnatimi žiti, zmanjša tveganje za sladkorno bolezen tipa 2, debelost, bolezni srca in druga stanja.

Polnozrnata žita zrna vsebujejo vse užitne dele zrna. Nekatere dobre možnosti so kokice, polnozrnati rž, rjavi riž, tritikala (križanka med pšenico in ržjo), ajda, proso, kvinoja, polnozrnati oves, sirek (sorgum, koruzi podobna kulturna rastlina) in polnozrnata moka.

Predelana hrana, raje ne

Takšna hrana ni dobra, povezana je z večjim tveganjem za srčne bolezni in vnetja. Seveda se taki hrani težko povsem izognemo, lahko pa jo omejimo. Zelenjava v pločevinkah, zajtrk iz žit, sladice, slano pecivo in vse, kar pride iz mikrovalovne pečice - tega raje ne.

Manj ta belega

Ponekod v zahodnem svetu ljudje zaužijejo skoraj 3400 miligramov natrija na dan, večina ga prihaja iz soli. Priporočen vnos natrija je manjši od 2300 miligramov.

Vlaknine kot niti zdravja

Vsak dan bi morali zaužiti 28 gramov prehranskih vlaknin, če je prehranski kalorični vnos 2000 kalorij. Povečanje vnosa vlaknin uravnava gibanje črevesja, preprečuje zaprtje in druge prebavne težave in zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni.

Zmerno z opojem

Le dve alkoholni pijači na dan pravijo, je dovolj za moške; za ženske je dovolj ena pijača. Zmerno pitje ni brez koristi koristi, a pri zdravi prehrani velja pretehtati prednosti in slabosti uživanja alkohola.