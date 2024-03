Potrebujete več prostora v shrambi? Potem morate storiti tole (FOTO)

Ne glede na to, kako veliko shrambo ali kuhinjo imamo, se zdi, da prostora vedno primanjkuje. Običajno se to zgodi, ker poškodovanih reči in tistih, ki jih redko uporabljamo, ne zavržemo. Preden se lotimo česar koli drugega, pregledamo posodo, pribor, pripomočke za kuhanje in peko ter tiste, ki jih že nekaj tednov ali mesecev nismo uporabili, podarimo, poškodovane kose in nedelujoče naprave pa zavržemo. Enako storimo s hrano, ki ji je pretekel rok uporabe, ima poškodovano embalažo in podobno. Kar je vredno obdržati, zložimo iz predalov in omar ter razporedimo na kupe glede na velikost in pogostost uporabe, svetujejo strokovnjaki.

Pogosto so posamezne police po nepotrebnem veliko preveč narazen.

Preden bomo vse to znova pospravili, pregledamo predale in omare, ali jih lahko spremenimo oz. prilagodimo tako, da bomo vanje spravili več. V globoke kuhinjske predale denimo položimo kovinsko stojalo, ki ga sicer uporabljamo za sušenje posode. V zareze pospravimo pokrovke, če bodo te lepo zložene druga ob drugi, jih bomo v predal ali omaro spravili veliko več. Enako lahko storimo s krožniki, če se nam zdi, da se običajno zlaganje drugega na drugega ne obnese najbolje.

Tako zloženi krožniki se ne bodo poškodovali. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Izkoristimo vrata

Tako v omarah kot v shrambi lahko veliko dodatnega prostora pridobimo, če nekoliko prilagodimo višino polic. Pogosto so posamezne po nepotrebnem veliko preveč narazen, zato določimo polico, na katero bomo zlagali zgolj nižje pločevinke, kozarce, steklenice in drugo embalažo, ter polico nad njo pritrdimo nekoliko nižje. Četudi je to zgolj centimeter tu in centimeter tam, lahko na koncu pridobimo za eno dodatno polico prostora. Za začimbe in druge drobnarije so priročni vrtljivi podstavki, saj bodo tako tudi tiste reči, ki smo jih postavili ob zadnjo steno, enostavno dostopni.

V globoke predale v kuhinji položimo kovinsko stojalo, ki ga sicer uporabljamo za sušenje posode.

Dodatni prostor, ki ga mnogi spregledajo, je na voljo tudi na notranji strani vrat. Nanje obesimo kaveljčke, če v vrata ne želimo vrtati, izberemo tiste, ki jih enostavno obesimo. Na notranjo stran vrat lahko pritrdimo tudi magnetne trakove, ki bodo držali manjše kovinske reči, denimo odpirače za steklenice in pločevinke, sponke, manjša cedila in podobno. V prodajalnah s pohištvom in drugimi izdelki za dom najdemo viseče košare in košarice, ki jih pritrdimo ali obesimo na notranjo stran vrat, vanje pa lahko nato spravimo vse mogoče.

Kovinske reči pritrdimo na magnetni trak. FOTO: Serhii Bezrukyi/Getty Images

Magnetni trakovi se obnesejo tudi na steni v kuhinji, nanje pritrdimo nože; če si gospodinjstvo delimo z otroki in domačimi živalmi, pazimo, da jim ne bodo na dosegu. Tudi posodo lahko spravimo na kuhinjske stene in tako pridobimo ogromno prostora v predalih in omarah, ki ga izkoristimo za kaj drugega. Če imamo bakreno ali litoželezno posodo, bo, če bo visela na steni ali pod stropom, delovala zelo estetsko.

Posodo obesimo na steno. FOTO: Fabioderby/Getty Images

Shramba bo videti veliko lepše, če suhe sestavine, denimo testenine, riž, moko, sol, sladkor, stročnice, po prihodu iz trgovine presujemo v stekleno embalažo, lahko je različne velikosti, a naj bo enake oblike. Tako bomo embalažo bolj učinkovito zložili in pridobili kakšen centimeter prostora. Da ne bi pomešali soli in sladkorja, posamezno embalažo ustrezno označimo.