Pred kratkim smo ga videli v predstavi Slovenija šteje v režiji Sebastiana Nüblinga in Jackie Poloni. Na sporedu bo spet septembra. Kot tudi produkcija Mlado Mladinsko 2 Umetnost vojne/Umetnost miru režiserke Ane Duša, v kateri je deloval kot somentor. Vito je človek, ki je do sebe neprizanesljiv. Njegov cilj je, da je na vsakem koraku v vsaki sekundi na odru zares stoodstoten. Je sila narave; predstave, v katerih nastopa, pa za gledalce privilegij. FOTO: Jože Suhadolnik Nedavno sem videla, da ste javno podprli kampanjo Inštituta 8. marec My Voice, My Choice: za varen in dostopen splav v E...