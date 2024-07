Viralna solata iz stročjega fižola, ki jo morate poskusiti

Stročji fižol je precej nezahtevna rastlina, zato ga v teh dneh pogosto vzpenjajočega se proti nebu opazimo na vrtovih. Je pa tudi izjemno hranilen. Bogat je z vitamini, kot so A, C, K ter vitamini skupine B ter z minerali kot so kalcij, železo, magnezij, kalij in cink. Poleg tega vsebuje veliko vlaknin, ki so pomembne za dobro prebavo in ima nizko kalorično vrednost. Skratka, v poletnem času ga je zares odlično imeti na krožniku.

Obstaja več sort stročjega fižola, ki se razlikujejo po barvi, obliki in velikosti strokov. Najpogosteje gojene sorte so zelenih, rumenih in vijoličnih odtenkov. Stročji fižol se lahko uživa surov, kuhan, pečen ali celo ocvrt. Pogosto ga srečamo v solatah, juhah, enolončnicah, samo pomislite na boranjo, in prilogah. Pri kuhanju je pomembno predvsem to, da ga ne prekuhamo, saj tako ohranimo njegovo hrustljavost in hranilno vrednost. Zato pazite, da ostane al dente, oziroma kuhan na zob. Tako bo obrok deloval veliko bolj svež, hkrati pa bomo v fižolu ohranili več hranilnih snovi, ki nam bodo prišle še kako prav.

Danes bomo iz njega pripravili viralno fižolovo solato, ki je zabeljena z drobljenimi pistacijami, parmezanom, limonovim sokom in svežimi zelišči. Prepričani smo, da bo navdušila tudi vas in postala vaša nova poletna obsesija.

Sestavine

stročji fižol

pest sesekljanih olupljenih pistacij

sol, poper

lupinica ene limone

sok dveh limon

strok česna

mlada čebula

šopek peteršilja

oljčno olje

100 g ribanega parmezana

Priprava