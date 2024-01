Vi spite, on klika: najbolj priljubljene porno vsebine so …

Januar je mesec velikih načrtov in tudi pogledov na minulo leto. Tako je britanska seksologinja Tracey Cox zbrala najbolj priljubljene pornografske vsebine lanskega leta, ki se jim moški niso mogli upreti.

Kam je največkrat zaneslo računalniško miško? To so najpogosteje iskane teme s področja žgečkljivih vsebin.

Lezbične škarjice

Tako imenovan scissoring je očitno zelo priljubljen prizor. Lansko leto je število iskanj teh vsebin naraslo za 151 odstotkov, lezbijka je bil treti najbolj iskan pojem na spletu.

Zlasti so spolnemu odnosu med dvema ženskama naklonjeni Američani. Prav tako jih je pogosto zanimalo samozadovoljevanje žensk.

Očitno jih privlači dejstvo, da lahko orgazem doživijo tudi brez jezika ali moškega spolnega organa.

Zakaj imajo moški to radi?

»Dvojna akcija deklet je tista, ki jih privlači. Tako jim ni treba gledati penisa drugega moškega in se primerjati z njim v smislu velikosti in debeline. Manj so obremenjeni in zato bolj osredotočeni na užitek,« je prepričana Tracey.

Kaj o tem menijo ženske?

V bistvu so te vsebine še bolj priljubljene pri njih kot pri moških. To ne preseneča, saj mnoge heteroseksualne ženske rade gledajo žensko pornografijo. Nežnejša je in manj nasilna.

Prizori iz običajnih spalnic so priljubljeni pri moških in ženskah. FOTO: Grinvalds/Gettyimages

Hentai - animirani porno

Hentai je bil lani že tretjič na prvem mestu med iskanimi vsebinami za odrasle. Gre za pornografijo v risankah, liki so narisani ročno ali računalniško, animacija prihaja z Japonske.

Tam ta beseda pomeni perverzno in je najbolj priljubljena oblika žgečkljive zabave za milenijce ter mlajše odrasle.

Analitiki verjamejo, da je priljubljenost videoiger vplivala na naklonjenost tej obliki vsebin za odrasle in na njihovo priljubljenost.

Raziskovalci spolnosti imajo še eno utemeljitev: verjamejo, da so uporabniki zaradi narisanih likov bolj oddaljeni od resničnosti in zato občutijo manj krivde, če se zabavajo na takšen način.

Zakaj to gledajo moški?

»Večina mlajših moških meni, da je ta oblika sprejemljivejša od običajne pornografije. Včasih gre za naraven prehod z računalniških iger, tako lažje izživljajo fantazije.

Je noro in zabavno. Gre za čisti beg pred realnostjo, ki nudi užitek,« je prepričana Coxova.

Kaj menijo ženske?

Nekatere ženske to vznemirja, druge tovrstno pornografijo dojemajo kot manj žaljivo v primerjavi s tisto, v kateri nastopajo resnični ljudje.

V slednjem primeru se ženske preveč osredotočajo na lepa mlada dekleta, kar jih jezi, tu te potrebe nimajo.

Pornografija z zrelimi ženskami

Iskanje tovrstne pornografije je lani naraslo za 77 odstotkov in je druga v kategoriji najbolj priljubljenih med pripadniki močnejšega spola.

Iskanje babic je naraslo za 132 odstotkov, iskalni niz seksi babica je zelo popularen. Prav tako priljubljen je bil iskalni pojem MILF (seksi mamice) in DILF (seksi očetje).

Zakaj moški to gledajo?

Po mnenju Coxove večina te vsebine obožuje zato, ker so ženske v njih dominantnejše. One so tiste, ki dajo pobudo za seks.

Drugi razlog za priljubljenost tiči v tem, da so moški lahko vsaj v domišljiji bolj sproščeni kot v družbi mlajših žensk, ki jih je velikokrat težje zadovoljiti.

Kaj menijo ženske?

One ta trend doživljajo kot korak v pravo smer, saj v kasnejših letih bolj uživajo v seksu.

Tudi same imajo rade družbo starejših možakov, ki so bolj vešči, manj egocentrični in se bolj osredotočajo na užitek partnerke.

Ženske moti le ena stvar, da so kot starejše pogosto prikazane kot obupane plenilke, ki si želijo pozornosti.

Nekatere trende z vidika vsebin za odrasle ženske doživljajo kot korak v pravo smer. FOTO: Deagreez/Gettyimages

Amaterski filmi

Ti so stalnica na seznamu najbolj gledanih žgečkljivih vsebin in lansko leto ni bilo izjema. Gre za pornografijo, ki prikazuje običajne pare v njihovih spalnicah, dnevnih sobah ...

Domači posnetki svingerjev in amaterski seks v troje so priljubljeni iskalni nizi, tako kot tudi pravi par, pravi orgazem.

Je pa dejstvo, da imajo takšno pornografijo raje ženske kot moški, saj se jim komercialna zdi preveč polna plastične kirurgije.

Zakaj to moški gledajo?

»Predpostavka, da si vsi moški želijo popolnih pornozvezdnic, ne drži. Prave ženske se mnogim zdijo veliko privlačnejše,« je prepričana Tracey Cox.

Ljudje imajo radi običajne obraze in telesa. Prav tako so tovrstni filmi manj prirejeni, scenariji so verjetnejši in z njimi se je lažje poistovetiti. Avtentičnost je njen največji draž.

Kaj mislijo dame?

Vse je verodostojnejše, bolj spominja na tisto, kar doživljajo same. Ljudje so videti normalni, ni silikonskih blondink, ki se jim zdijo, ko jih gledajo s partnerjem, konkurenca, s katero ne morejo tekmovati.

Manj je grobosti, manj pretvarjanja, skratka, vse bolj spominja na realnost, piše Mail Online.