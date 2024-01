Najpogostejše seksi dileme lanskega leta

Temi ljubezen in spolnost sta praktično neizčrpni in v povezavi z njima se vedno poraja veliko vprašanj. Ta pogosto zastavimo kar stričku Googlu.

Kaj pa je radovedneže najbolj zanimalo lani? Tu je deset z razmerji, spolnostjo in intimo najpogostejših dilem.

Kdaj je pravi čas za skupen dom s partnerjem?

Čeprav je odgovor na to vprašanje subjektiven in odvisen od vsakega posameznega para ter njunega odnosa, je največ uporabnikov Googla zastavilo prav to vprašanje.

Enotnega odgovora nanj seveda niso dobili.

Bi se moral(a) oglasiti bivšemu/bivši?

Še ena pogosta dilema in še eno vprašanje, na katero ni mogoče podati odgovora, ki bi odgovarjal vsem.

Strokovnjaki za razmerja sicer pravijo, da je ta korak obvezen, kadar ste drugo stran prizadeli. Nikoli ni namreč prepozno za iskreno opravičilo.

Vprašanj glede ljubezni in spolnosti nikoli ne zmanjka. FOTO: Insta_photos/Gettyimages

Se je pametno vrniti k bivšemu/bivši?

Načeloma to ni dobra ideja, pravijo strokovnjaki za zveze. Zlasti, če nista razkrila pravih razlogov za razhod in jih odpravila. Nekaterim v drugo res uspe osnovati boljšo zvezo, a pred tem je treba obvezno odpraviti stare napake.

Bo moral/a odpustiti prevaro?

Še ena dilema, na katero ni odgovora, ki bi veljal za vse.

Vsak se na prevaro odzove drugače, vsak se po njej drugače obnaša, zanjo so krivi najrazličnejši razlogi in od vsega tega je odvisen odgovor na Googlu pogosto postavljeno vprašanje.

Je pametno slediti bivšemu, je bilo lansko leto pogosto zastavljeno vprašanje. FOTO: Kazuma Seki/Gettyimages

Je dobro pametno bivšega/bivšo spremljati na instagramu?

V sodobnem času povsem smiselno vprašanje, se pa strokovnjaki strinjajo, da to ni najboljša ideja.

Ukvarjanje z bivšim ali bivšo po razhodu, tudi s spremljanjem na družabnih omrežjih, le podaljšuje agonijo.

Kaj je seks bump položaj?

Gre za pozo, ki je podobna popularni pozi po pasje s to razliko, da ona leži s telesom na podlagi in ima pod boki blazino.

Je varno seksati med nosečnostjo?

Če nosečnost poteka normalno in med njo ni težav, je čisto varno. Če pa ste vendarle v dilemi, je o tem boljše povprašati ginekologa kot splet.

Vprašanja o seksu med nosečnostjo so primernejša za ginekologa kot za strička Googla. FOTO: Sbytovamn/Gettyimages

Kaj je seksualna pozitivnost?

Gre za v zadnjem času zelo priljubljen pojem, nanaša pa se na odprta stališča glede seksa, seksualnosti, na sprejemanje različnih spolnih usmeritev, skratka, na ne obsojanje tistega, kar se nekomu zdi drugačno, morda celo nenavadno.

Označuje tudi spolno samozavest in odprtost glede spolnosti.

Na koliko zmenkov pred seksom?

Vprašanje, ki ga zastavljajo zlasti ženske kar dokazuje, da še vedno živimo v dokaj patriarhalni družbi. Tudi to je dilema na katero ni odgovora, ki bi veljal za vse. Pomembno je, da se prvi seks zgodi na željo obeh in brez pritiskov. Pa naj bo to na prvem ali na desetem zmenku.

Koliko kalorij se izgubi med seksom?

Odvisno od intenzivnosti akcije in telesne konstitucije.

Strokovnjaki pa navajajo, da med pol ure manj zagrete akcije telo porabi do 150 kalorij, med bolj divjim seksom pa tudi do 350, približno toliko, kot med pol ure teka.