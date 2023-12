Razkriti trije glavni razlogi za varanje žensk

Nikjer ni zagotovila, da nekdo nikoli ne bo prevaral partnerja. Prav tako za to dejanje ni opravičila. A dejstvo je, da čez plot skačejo moški in ženske.

Je pa res, da se motivi za prevaro prvih nekoliko razlikujejo od motivov drugih.

Zakaj varajo ženske? Your Tango je zbral tri najpogostejše odgovore na to vprašanje.

Zaradi občutka, da zanj ni prioriteta

Zdi se ji, da zanj ni pomembna, da on le redko ali sploh nikoli ne razmišlja o njej, njenih željah in potrebah.

Kadar ima ona takšen občutek, in tedaj, ko jo preveva, spozna nekoga, ki ji namenja veliko pozornosti, ji laska, se zanima zanjo in jo zasipa s sladkimi besedami ali dejanji, se kaj lahko zgodi, da skoči čez plot.

Če bi se v zvezi počutila cenjeno, do tega ne bi prišlo.

Znanost je dokazala, da občutek zapostavljenosti v odnosu v telesu poviša količino stresnega hormona kortizola, s tem se zniža raven estrogena.

Čustvena stiska jo lahko pahne v objem drugega. FOTO: Vasyl Dolmatov/Gettyimages

Ta ženski spolni hormon je med drugim zaslužen tudi za močenje občutke notranje sreče. In kadar je ona zaljubljena, sprejeta ali kadar ji nekdo namenja pozornost, se količina tega hormona v njenem telesu dvigne, posledično se stres umakne pozitivnim občutkom.

Če tega ni deležna v zvezi, ob priložnosti poišče drugje.

Zaradi občutka, da partner ne uživa v njeni družbi

Če se njej dozdeva, da si je on ne želi in je ne ljubi, da ne uživa v njeni družbi, v spalnici ali izven nje, ter se v njenem življenju pojavi nekdo, ki so mu všeč njene številne kvalitete, se kaj lahko zgodi, da pristane v objemu človeka, ki ni njen partner, ima pa ob njem občutek, da je videna, cenjena, sprejeta in predvsem ljubljena.

Pri ženskah je velikokrat motiv za prevaro čustveno zadovoljstvo in globlja povezava z nekom, medtem ko za moške velja, da so pogosteje zapeljani zaradi vizualnih dražljajev.

Zaradi občutka, da v zvezi ni prave povezave

Če v razmerju ni kvalitetnega pogovora, partner nima interesa, da bi spoznal, kaj je njej na splošno in z vidika intime všeč ter kaj ji ni, ona lahko začuti, da ni prave čustvene povezave.

In če tedaj v njeno življenje stopi moški, ki ga to, kar partnerja ne, zanima, se hitro zgodi, da jo zamika prepovedani sadež.

Občutek nesprejetosti jo lahko pahne v objem človeka, ki ni njen partner. FOTO: Fizkes/Gettyimages

Ob njem namreč dobi občutek globlje povezanosti, zaradi česar se prav tako poviša količina estrogena v telesu, z njim pa med drugim občutek zadovoljstva, katerega vir je prepovedani sadež.