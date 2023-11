4 vprašanja za novo priložnost: varanje ne pomeni nujno konca

Prevara je nekaj najbolj bolečega, kar se lahko zgodi odnosu, a včasih ta vseeno dobi drugo priložnost. A če želite, da bi vama v drugo uspelo, morate partnerju zastaviti nekaj pomembnih vprašanj.

Je afere konec

Prevarani partner se mora strinjati, da je nezvestobe brezpogojno konec. Kako bosta to s partnerjem dosegla, je stvar dogovora, vendar je pomembno, da se dotakneta vseh podrobnosti – od telefonskih klicev in sporočil do srečanj. Položaj je lahko bolj zapleten, če vas je partner varal z nekom, ki ga dobro poznate, vendar je z dogovorom vse mogoče. To je prelomna točka zaupanja.

Kakšna so čustva

Ni vseeno, kakšna čustva je vaš partner gojil do osebe, s katero vas je varal, ali kakšna čustva goji še zdaj. O tem se je treba pogovoriti, pa če je še tako boleče, saj ni enako, ali gre za seks za eno noč ali za skrivno razmerje, ki je trajalo, dokler ga niste odkrili. Razlika je vsaj v tem, da boste vedeli, ali partner ljubi nekoga drugega, kar vam bo pomagalo pri odločitvi, ali nadaljevati ali ne.

Obžalovanje

Če partner, ki vas je varal, ne pokaže nobenega obžalovanja ali kesanja, ker je to storil, je nadaljevanje odnosa skoraj vedno obsojeno na neuspeh. Ne gre za krivdo, ampak odgovornost, ki jo mora nekdo sprejeti, ker je izdal vas in vaše zaupanje.

Skupno delo

Ko ste si s partnerjem odgovorili na pomembna vprašanja, se začne skupno delo oziroma odločitev, kaj sta pripravljena storiti, da bosta rešila odnos in bo ta znova zaživel. To pomeni zelo odkrito komunikacijo in naporne pogovore, ki jih bosta morda lažje opravila pri terapevtu, vendar vas čakajo tudi doma. Spoznanje, koliko je partner pripravljen vložiti v vajin odnos, vam bo olajšalo odločitev, ali ga sploh nadaljevati.