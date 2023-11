Tri pogosto spregledane erogene cone

Spolna terapevtka in avtorica Emily Morse na družabnih omrežjih in svoji spletni strani redno deli nasvete o spolnosti, tokrat se je dotaknila treh, pogosto zanemarjenih erogenih točk.

»Želite poskusiti nocoj nekaj novega? Želite začiniti predigro? Namenite pozornost trem podcenjenim erogenim točkam, katerih stimulacija obljublja intenzivne užitke,« je zapisala in odkrila, katere so te tri cone:

Nahajajo se za kolenom, na loku stopal in ob straneh trupa.

»Ne samo, da je na njih pod tanko kožo veliko živčnih končičev ter zato stimulacija pričara močno zadovoljstvo, hkrati je raziskovanje še neznanih točk vrelišča zanimiva sprememba, ki v posteljo prinaša svežino in obljublja prekrasno potovanje,« je komentiral eden od njenih sledilcev.

Komunikacija je nepogrešljiva sestavina dobrega seksa. FOTO: Prostock-studio/gettyimages

Komunikacija je pomembna

Emily je ob tem že večkrat opozorila, da ni nobena skrivnost, da lahko dobra komunikacija močno izboljša intimnost. Kajti treba je vedeti, kaj nekomu v postelji odgovarja in kaj mu ne, treba je to znati pravilno povedati in treba je biti razumljen.

Prav tako iz lastnih izkušenj razkriva skrivnosti dobrega seksa. Večkrat je že povedala, da je bilo njeno spolno življenje v mlajših letih veliko razočaranje, šele, ko je v 50-ih nad njim prevzela nadzor, je odkrila, kaj vse lahko ponuja in s svojimi izkušnjami ter nasveti pomaga tudi drugim, piše Daily Star.