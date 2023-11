Ljubezenski nasveti vojvodinje: izvlecite tisto seksi perilo iz predala

Bivša žena britanskega princa Andrewa Sarah Ferguson je dejavna ženska. Med drugim piše zgodovinske ljubezenske romane, od nedavnega ima svoj podkast, poskusila se je tudi v vlogi televizijske voditeljice.

Kot gostujoča urednica britanske jutranje oddaje This Morning na televiziji ITV je bila radodarna z nasveti gledalkam, ki so se v živo javljale v program.

Vojvodinjo, ki je po ločitvi od drugega sina Elizabete II. obdržala plemiški naziv, sta gostila voditelja Dermot O‘Leary in Alison Hammond.

Ker piše ljubezenske romane in ker s svojim bivšim možem že nekaj let živi v rezidenci Royal Lodge nedaleč od gradu Windsor, je imela posebno nalogo: gledalke, ki so v zvezi ali zakonu podučiti, kako v razmerje vrniti čarovnijo.

Ena od njih jo je vprašala za nasvet, saj z možem težko usklajujeta družinski in poklicni vlogi ter razmerje, piše The Independent.

»Se on počuti malo zapostavljenega?« je zanimalo vojvodinjo in gledalka je priznala, da bi to lahko bilo res. Sarah ji je predlagala, naj najame varuško in pripravi možu presenečenje.

»Iz predala izvlecite tisto seksi spodnje perilo, uredite si lase in mu pripravite poslastico. Naj bo tako velika, da bo ostal brez besed. Organizirajte vse, presenetite ga,« je svetovala vojvodinja in pohvalila sogovornico, ker si je upala poklicati v oddajo.

»Tako pogumna je bila, da nas je poklicala,« je komentirala po koncu klica in dodala, da je element presenečenja zelo pomemben.

Ljubezenske igrice lahko vrnejo čarovnijo v odnos, je pojasnila in priznala, da se je tega posluževala tudi sama.

Partnerjem je v čevljih puščala ljubezenska sporočila. Ni pa razkrila, ali je to bil Andrew ali kdo drug. Nekatere podrobnosti je vendarle zadržala zase.

Sicer so junija tega leta pri Sarah na rutinski mamografiji odkrili raka dojke in je bila deležna operacije.

Po okrevanju se je pohvalila, da je to za njo, da se počuti mnogo bolje in da energijo usmerja v tisto, kar je v življenju lepo.

Začela je s podkastom Čaj z vojvodinjo in Sarah, kjer s sovoditeljico Sarah Thomson odpirata različne teme, govorita o zvezah, ljubezni, vračanju strasti v dolga razmerja, tako da ji deljenje pikantnih nasvetov ni tuje.