Erotični klub za elito, kjer lahko uživate v visokočutni umetnosti

SNCTM je okrajšava za besedo sanctum, ki v latinščini pomeni nekaj svetega, v resnici pa se tako imenuje najbolj ekskluziven erotični klub na svetu. Če nimate več idej, kako se razvajati v spolnosti, vam lahko prav ta razširi obzorja.

Klub je bil ustanovljen leta 2013 na Beverly Hillsu, navdih zanj pa naj bi lastnik dobil v filmu Široko zaprte oči, v katerem so gostje tovrstnih zabav lahko le člani. Članstvo se deli na več skupin, dražja ko je članarina, več ugodnosti ima član, giblje pa se nekje med 12 in 50 tisoč dolarji na leto, odvisno od tega, kakšne so želje.

Gostje pridejo nekoliko nesproščeni, odidejo pa z nasmeškom najstnika. FOTO: Cokacoka, Getty Images

Klub je bil ustanovljen z namenom, da članom omogoči uživanje v visokočutni umetnosti, ki presega vse ustaljene prakse.

Uživanje v visokočutni umetnosti

Njihovi dogodki so vedno nekaj posebnega in omejeni na določeno število ljudi, da je atmosfera prava, obvezen je kodeks oblačenja, ki za moške predvideva nošenje smokinga in metuljčka, za ženske pa elegantne večerne obleke ali pa samo priložnosti primerno seksi spodnje perilo.

Gostje pridejo nekoliko nesproščeni, odidejo pa z nasmeškom najstnika, ki je doživel eno najlepših erotičnih in spolnih izkušenj.