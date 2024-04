Astrologinja Lenka: Luna je na koncu znamenja kozoroga

Luna je na koncu znamenja kozoroga in je od jutra v trigonu z Jupitrom iz znamenja bika. Kaj drugega kot malo več dogovora, kako in na kakšen način čim bolje izkoristiti dan in še malo povečati vse materialne dobrine. Obstaja tudi sekstil z Neptunom in on je vedno tisti, ki vodi dušo, da jo umiri in pripravi za vstop v drugo znamenje. Sekstil z Marsom na 29. stopinji, kaj so si lahko izmislili, kar bo za vedno ostalo skrivnost, skrito in nepojasnjeno. Kdo komu obljublja vse na tem svetu, sam pa ne ve, kam gre in kaj načrtuje. Ali pa da bo to ostalo le med njima dvema in to jima veliko pomeni, saj sta prišla čisto do konca in gre vsak svojo pot.

Okrog 16.20 Luna preide v znamenje Vodnarja, za katerega vedno pravim, da ima občutek, da globoko vdihne, opusti vse in stopi na svojo pot svobode. A ko misli, da je pred njim vse odprto in da je pogled pred njim neskončen, ga pričaka Pluton. In on je tisti, ki zna poglobljeno preveriti in preveriti, kakšne občutke je posredoval in prinesel. Kar je ostalo nerešenega, odpustiti, da bi lažje prestopil znamenje največje originalnosti, prijateljstva, svobode in vsega brez enega samega občutka vračanja.

Astro karta dneva FOTO: Lenka Stanić

In le uro za njim ob 17.20 Mars preide v novo znamenje, v znamenje njegovega doma, Ovna. Tukaj je samo prava energija, ki deluje zdaj in takoj, brez čakanja, brez razmišljanja. Zdaj so cilji in odločitve jasni, neposredni in hitri v vsem, česar se lotimo. Akumulira se velika količina energije, ki jo je najbolje usmeriti v šport, rekreacijo, gradnjo. Začetek novega projekta, povsem novega in predvsem zato, ker je tukaj poguma na pretek, tukaj se človek ničesar ne boji, celo izziv mu je narediti vse sam in biti prvi. Osvajalski duh je velik, ko ga še bolj motivira v nekaj novega.

Danes je torek, Marsov dan in ta si je današnji dan izbral za prehod v znamenje največje hitrosti, največjega poguma in neustrašnosti. Tukaj je največji adrenalin v vsem, kjer se pokaže največja hitrost. A to je včasih največji problem, saj je tista notranja človeška potreba po vseh prevelikih hitrostih lahko zelo nevarna. Da ne omenjam, promet, ali ko nekdo uporablja ostre ali nevarne predmete.