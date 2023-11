Kateri astrološki znak je najmanj in kateri najbolj seksi: tu je lestvica

Drži, okusi so različni. Drži tudi, da biti seksi ne pomeni biti le vizualno privlačen, temveč se v tej lastnosti skriva kombinacija značaja, zunanjega izgleda, odnosa do drugih, karizme, duhovitosti ….

In treba je priznati, da nekateri pač imajo tisto nekaj, zaradi česar so za druge bolj zanimivi, atraktivni ali povedano drugače seksi, kar je pogojeno tudi z astrološkim znakom.

Na podlagi prepričanja, da niso vsi enaki, je nastala lestvica od najmanj do najbolj atraktivnega znamenja zodiaka.

Kozorog

Zaradi resnobnosti, doslednosti, stroge premišljenosti in dejstva, da včasih delujejo hladno, bi za kozoroge težko rekli, da so seksi.

Oni so odločni, delavni, potrpežljivi, zanesljivi, verjamejo v trud, ne ubirajo bližnjic, niso pa spogledljivi, očarljivi, njihov smisel za humor ni nekaj, po čemer bi izstopali, ne trudijo se, da bi ugajali drugim, skratka lastnosti, ki pritičejo seksi posameznikom, so jim tuje.

In kozorogi se s tem prav nič ne obremenjujejo.

Devica

Naslednje na lestvici so device. Te slovijo po strogosti, doslednosti, obsedene so z malenkostmi, težijo k popolnosti, zase in za druge imajo visoka merila in same se jih vselej trudijo dosegati.

So neposredne in ne okolišijo z besedami: tisto, kar jim leži na duši, povedo hladno in brez zadržka, so ostre kritičarke in zato, ker zadev in oseb nikoli ne zavijajo v vato, pač ne izpadejo ravno seksi.

Stroge device v očeh drugih izpadejo hladne. FOTO: Atstock Productions/Gettyimages

Ribe

Sledijo ribe. Prijazne in sočutne, cenijo lepoto in umetnost, so romantične in sanjave zaradi besed in gest vsakemu dajejo občutek, da je nekaj posebnega.

Izžarevajo energijo, s katero druge pritegnejo v svojo bližino, so nežne, tankočutne in razumejo pomen komunikacije.

Ribe so, ko jih nekdo bolje spozna, čudoviti partnerji, a da bi res bile seksi, ne bi smele biti tako zadržane in sramežljive.

Raje, kot bi bile v središču pozornosti, se namreč držijo ob strani, kar na njihov seksapil ne vpliva najbolje. Vendar to ne pomeni, da niso očarljive in zanimive.

Strelec

Svobodni in samosvoji strelci so vedno polni energije. Njihovo drugo ime je akcija, ki se nikoli ne konča. Obožujejo avanture in s svojim nastopom privlačijo ljudi, kot nektar privlači čebele.

Druge zlahka spravijo v smeh, smisel za humor je ena njihovih najopaznejših lastnosti.

So optimistični, igrivi, v družbo vnašajo svežino, je pa res, da so dokaj nepremišljeni in impulzivni, s čimer lahko morebitne partnerje odvrnejo od tega, da bi jih hoteli bolje spoznati.

Oven

Ker premorejo neustavljivo strast do življenja, so ovni privlačni. Hrepenijo po novih izkušnjah, radi izstopajo, so tekmovalni in jim nikoli ne zmanjka energije. So neustrašni in dinamični, dejavni in neodvisni.

Označuje jih še pogum, radi hodijo po robu, njihova neustrašnost je atraktivna. A na drugi strani je vse te njihove živahnosti in energije lahko kar malo preveč in jih je težko odhajati.

Oven ob sebi potrebuje vzdržljivo osebo. Ob tem ne smemo pozabiti še nagle jeze rojenih v tem znaku, ki ne usmerja vode na mlin njihove privlačnosti.

Neustrašne in energične ovne je včasih težko dohajati. FOTO: Fxquadro/Gettyimages

Vodnar

Neodvisni in napredni misleci, obdani s tančico skrivnosti, ki jo le redkim uspe odstreti. Vodnarji so nekaj posebnega, neumorni misleci in inovatorji premorejo poseben šarm.

Uživajo, kadar so obdani z množico, navdušujejo s humorjem, idejami in karizmo, imajo pa obdobja, ko so najraje sami.

Večkrat se umaknejo v samoto in razmišljajo o življenju ali inovacijah in tedaj nikogar ne pustijo blizu, kar res ni najbolj seksi.

Dvojček

Družabni metuljčki. Uživajo, kadar so obdani z drugimi, kjer lahko sproščeno klepetajo, brez težav snujejo nove stike, širijo krog poznanstev, odlikujeta jih visoka inteligenca in smisel za humor, zaradi česar so priljubljeni v vsaki družbi in brez težav pritegnejo morebitne partnerje.

Imajo pa tudi lastnost, ki ni najbolj privlačna: njihova dvojnost velikokrat pride do izraza v obnašanju, odločitvah, odzivih in nikoli ni mogoče predvideti, katera stran bo v določenem trenutku stopila v ospredje.

Kljub temu so na drugi polovici lestvice najbolj atraktivnih astroloških znakov.

Lev

Slovijo po samozavesti, ki predstavlja velik del njihovega seksapila. Ožarja jih energija, ki v njihov krog privablja, kot luč privablja nočne metulje. Hkrati imajo izjemen smisel za modo in znajo navdušiti tudi z oblačili.

So strastni, entuziastični, privlačni na pogled, odsevajo neustavljivo energijo, premorejo veliko šarma in karizme, skratka, levi so seksi.

Res pa je, da so včasih malce preveč zaverovani vase, kar ni tako zelo mamljivo.

Privlačnost levov je v kombinaciji videza in obnašanja. FOTO: Piksel/Gettyimages

Rak

Sočutni, prijazni in ustrežljivi, takšni so raki. Oni se vselej trudijo, da bi se drugi v njihovi družbi počutili prijetno in sprejeto. Po naravi so skrbni, zaradi česar so tako zelo privlačni.

Njihova privlačnost se skriva tudi v dejstvu, da premorejo energijo, ki jo drugi začutijo v njihovi bližini, zvestoba je zanje največja vrednota, zveza z rakom predstavlja miren in varen pristan, v katerem pa včasih s skrbnostjo malo pretiravajo in se do partnerja obnašajo kot do nebogljenega otroka.

Privlačen videz, veliko srce in neskončna ljubezen, to so lastnosti, zaradi katerih je rak med seksi astrološkimi znaki visoko na lestvici.

Bik

Čeprav (ali prav zato), ker sodijo med zemeljske astrološke znake, biki premorejo lastnosti, ki so za druge zanimive: so zanesljivi, delovni, vztrajni. In ker jim vlada Venera, znajo prepoznavati lepe stvari ter ljubezni v življenju pripisujejo veliko pomena.

Biki so v razmerju vse prej kot podobni živali, katere ime nosijo. So nežni, pozorni, ustrežljivi, prijazni in zaradi samozavesti ter pozitivne energije, ki jo izžarevajo, seksi.

Hkrati cenijo telesne užitke, ob dobri hrani, udobnem domu, okusni pijači je to seveda tudi pestro spolno življenje. Le njihova trma je tista, ki se bikovemu partnerju velikokrat ne zdi seksi.

Biki cenijo vse telesne užitke. FOTO: Nasgul/Gettyimages

Škorpijon

Tik pod vrhom je škorpijon. Upravičeno. Škorpijoni so znani po erotičnem naboju, ki ga prav nič ne skrivajo. Oni premorejo surovo, skoraj živalsko strast, so zvesti, zaščitniški in bi za osebe, ki jih imajo radi, storili vse.

Velik del njihove privlačnosti se skriva v skrivnostnosti, ki jih do določene mere vedno obdaja, in tudi v ljubezni do telesnih užitkov. Težko bi torej rekli, da škorpijoni niso seksi, čeprav znajo biti tudi ekstremno ljubosumni in posesivni.

Tehtnica

Prvo mesto pripada tehtnicam. Rojeni v tem znaku so očarljivi, umirjeni, privlačni na pogled in po obnašanju.

Vlada jim Venera, zato ni čudno, da imajo radi lepe stvari, ugodje in udobje ter da cenijo, kadar jih razvajajo drugi, kar pomeni, da to v primernem odmerku vračajo.

Obožujejo harmonijo, lepoto, so lepega videza ter zato neustavljivo privlačne. Svoje dodajo še prijaznost in šarm, visoka samozavest, a ne napuh in izjemen občutek za stil.

Tehtnicam se je zaradi lastnosti in atraktivnega videza, praktično nemogoče upreti, piše sosyncd.com.