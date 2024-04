Minister Mesec: Odgovore na izzive bom iskal v poglabljanju

Pred Slovenijo in Evropo so težki izzivi, konkurenčni pritisk Kitajske in ZDA se povečuje, zaradi umetne inteligence se porajajo skrbi o množičnih odpuščanjih, je v poslanici ob 1. maju opozoril minister za delo Luka Mesec. Zavezal se je, da bo odgovore na te izzive iskal v poglabljanju, ne opuščanju slovenskega in evropskega socialnega modela.

»Prvi maj je praznik, ki nas vsako leto spomni, da evropski socialni model ni samoumeven,« je v poslanici, ki jo je posredovala stranka Levica, dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

Ob tem je spomnil, da je življenje v konkurenčnih sistemih evropskemu precej drugačno. Na Kitajskem poznajo t. i. delovnike 996, ko delajo od 9. do 21. ure šest dni v tednu. V ZDA pa ima skoraj 50 milijonov ljudi težave z dostopom do osnovnih zdravstvenih storitev, je pojasnil minister.

Po Meščevi oceni se pri nas razvoj še vedno razmeroma uspešno premika v nasprotno smer, saj da v Sloveniji širimo obseg socialnega zavarovanja. Kot je izpostavil, je koalicija lani po več letih prizadevanj prek dela ministrstva za solidarno prihodnost uspela sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je temelj za peto socialno zavarovanje poleg pokojninskega, zdravstvenega in invalidskega ter zavarovanja za brezposelnost.

Prepričan je tudi, da je Slovenija z uveljavitvijo novega koncepta minimalne plače pokazala pot Evropi. Leta 2019, v času vlade Marjana Šarca, je prišlo do dogovora, da mora minimalna plačata znašati vsaj 20 odstotkov več od minimalnih življenjskih stroškov. Od takrat so jo po ministrovih besedah do danes povišali za 42 odstotkov, čemur je sledila 26-odstotna splošna rast plač.

Težki izzivi

A kot je opozoril minister, so pred Slovenijo in EU težki izzivi. Konkurenčni pritiski Kitajske in ZDA se povečuje, podnebni zlom je že postal del realnosti, razprave o umetni inteligenci pa se v krogu evropskih ministrov za delo vrtijo okoli vprašanja, ali bo nova tehnologija vodila v množična odpuščanja, ker bo opravljala delo namesto ljudi.

»Moja zaveza ob prazniku dela je zato, da bom odgovore na te izzive iskal v poglabljanju, ne v opuščanju slovenskega in evropskega socialnega modela,« je dejal Mesec.