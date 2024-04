Velika prevara s toplotnimi črpalkami za ogrevanje, nikoli jih niso dostavili

Novomeški kriminalisti so podali kazensko ovadbo zoper osumljeno pravno osebo in njenega 37-letnega zastopnika zaradi utemeljenega suma, da sta preslepila več oškodovancev in pri tem pridobila za več kot 100.000 protipravne premoženjske koristi. Preslepila naj bi jih z obljubo o dobavi toplotne črpalke za ogrevanje, do česar pa ni prišlo.

Kot so sporočili s Policijske uprave Novo Mesto, so kriminalisti kazensko ovadbo zoper osumljeni pravno in fizično osebo na novomeško okrožno državno tožilstvo vložili marca. Sumijo ju, da sta storila več kaznivih dejanj poslovne goljufije, kaznivo dejanje kršitve temeljnih pravic delavcev ter zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Po navedbah kriminalistov je osumljeni preko svoje družbe v letu 2023 preslepil več oškodovancev tako, da jim je ponudil dobavo in montažo toplotne črpalke za ogrevanje stanovanjske hiše, kasneje pa do dobav ni prišlo.

Za kaznivo dejanje poslovne goljufije je predpisana kazen zapora od enega do 10 let, za kaznivo dejanje kršitev temeljnih pravic delavcev je predpisana denarna kazen in kazen zapora do treh let, medtem ko je za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnost predpisana kazen zapora od enega do osem let.

S preslepitvijo je dosegel, da so mu oškodovanci izročili gotovino ali jo nakazali na račun družbe, bodisi v obliki predujma ali celotne kupnine. Kljub plačilu in dogovoru za montažo do določnega roka jim osumljeni dogovorjenega in plačanega bodisi delno ali v celoti ni dobavil in zmontiral.

V večini primerov je od oškodovancev z lažnimi navedbami in obljubami prejel plačilo celotne kupnine. Z omenjenimi dejanji je osumljeni svoji družbi pridobil protipravno premoženjsko korist v skupni višini več kot 100.000 evrov in za isti znesek oškodoval kupce.

Kriminalisti so prav tako ugotovili kršitve delovnopravne zakonodaje in ugotovili oškodovanje ene zaposlene osebe za več kot tisoč evrov.

V predkazenskem postopku so ugotovili tudi, da je osumljenec nezakonito razpolagal s finančnimi sredstvi družbe in si pridobil protipravno premoženjsko korist v višini več kot 60.000 evrov.