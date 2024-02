Čokolada, seks in medsebojni odnosi: Zdrava poslastica, a z njo ne gre pretiravati

Nekoč kraljevsko razvajanje je zdaj dragocena in dostopna – in ja, celo zdrava – poslastica za vse. Torej, kje se je začela naša zaljubljenost v čokolado? O tem piše zdravnica Poonam Sachdev pri MedicineNet.

Od kod prihaja čokolada?

Kakavovo drevo, katerega stroki vsebujejo semena, iz katerih se lahko pridela čokolada, so odkrili pred 2000 leti v tropskih deževnih gozdovih obeh Amerik.

Prvi ljudje, za katere je znano, da so uživali kakav, so bili »klasiki« iz obdobja Majev (250-900 n. št.). Mleta semena kakava so mešali z začimbami, da bi naredili grenko, začinjeno pijačo, ki so ji verjeli, da je zdravstveni eliksir.

Kaj je bila velika privlačnost čokolade?

Za Maje so kakavovi stroki simbolizirali življenje in plodnost. Strok je bil pogosto zastopan v verskih obredih, vključno s poročnimi obredi, in se je imenoval hrana bogov. V osrednji Mehiki so Azteki verjeli, da izhajata modrost in moč iz uživanja plodov kakavovega drevesa ter da ima hranilne, utrjevalne in celo afrodiziakalne lastnosti.

Kako je čokolada očarala Evropejce?

Evropejci so prvič okusili čokolado leta 1519, ko je vladar Montezuma ponudil začinjeno pijačo španskemu raziskovalcu Cortésu in njegovi vojski.

Španski osvajalci so prinesli kakavova semena v Španijo, kjer so jim dodali nove začimbe in sladkor v tekočo mešanico. Ta modna pijača se je razširila po vsej Evropi, kjer je stoletja ostala pijača elite.

Zapeljiv ugled čokolade

Čokoladni sloves afrodiziaka je cvetel na francoskem kraljevem dvoru. Ta zapeljiva snov je navdihnila tudi erotično umetnost in literaturo. Casanova, zloglasni ženskar, je pred romantičnimi izleti ritualno pil čokolado. Še danes romantično izročilo pogosto identificira čokolado kot afrodiziak.

Čokolada se seli v svet

Prva strojno izdelana čokolada je bila proizvedena v Barceloni leta 1780, kar je utrlo pot množični proizvodnji čokolade. Kasnejši mehanski izumi so omogočili izdelavo gladke, kremaste, trdne čokolade za prehranjevanje - ne le tekočine za pitje. Prvo trdno čokoladno ploščico je razvil britanski proizvajalec čokolade Fry & Sons leta 1847.

Trikrat hura za čokolado!

Leta 1875 je prvo mlečno čokolado na trgu ponudil Daniel Peter iz Švice. Čokolada je postala tako priljubljena po vsem svetu, da je ameriška vlada celo med drugo svetovno vojno poslala kakavova zrna vojakom. Danes ameriška vojska v svoje obroke vključuje čokoladne tablice. Čokolada je bila celo prenesena v vesolje kot del prehrane ameriških astronavtov.

Je čokolada res afrodiziak?

Pravzaprav ne, čeprav je bila čokolada v svoji zgodovini označena kot taka. Čokolada vsebuje majhne količine kemikalije, imenovane feniletilamin (PEA), znane tudi kot »ljubezenska droga«, in je povezana z uravnavanjem fizične energije, razpoloženja in pozornosti.

Majhna količina PEA se sprosti v trenutkih čustvene evforije, zvišanja krvnega tlaka in srčnega utripa. Ni dokazov, da PEA, ki jo najdemo v živilih, poveča ljubezenski napoj v možganih - čeprav si mnogi ljubitelji čokolade morda mislijo, da je tako!

Čokolada za zdravje

Temna čokolada (v nasprotju z mlečno ali belo čokolado) vsebuje zdrave flavonoide, podobne tistim, ki jih najdemo v čaju, rdečem vinu, sadju in zelenjavi.

Temna čokolada izboljšuje pretok krvnih žil in lahko izboljša krvni sladkor ter občutljivost na inzulin, kar pomaga zmanjšati tveganje za sladkorno bolezen. Vendar pazite, čokoladni bonboni vsebujejo veliko nasičenih maščob in sladkorja, zato uživajte kot del zdrave prehrane le majhne koščke čokolade.