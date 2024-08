Toliko časa moški potrebujejo, da se zaljubijo

Od prvega poljuba do obljube večnosti (Suzy)

Pomladne temperature nas prebujajo iz zimske otopelosti in božajo naše čute. Samski se, naj bodo še tako zakrknjeni, začnejo ozirati okoli sebe za novimi srčnimi priložnostmi. Spogledovanje, zmenki, vznesenost in zaljubljenost nam poženejo kri po žilah in razburkajo hormone. Zbrali smo nekaj znanstvenih spoznanj o kemiji in psihologiji odnosov ter razlikah med spoloma, ki vam lahko pomagajo ustvariti in ohraniti ljubeče razmerje in medsebojno povezanost.