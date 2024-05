Od prvega poljuba do obljube večnosti (Suzy)

Nasprotja se v resnici ne privlačijo. Psiholog Donn Byrne je z raziskavami dokazal, da nas pritegnejo ljudje, ki razmišljajo podobno kot mi in katerih prepričanja so podobna našim. Razlike lahko sicer pozneje obogatijo odnos, a na začetku je medsebojna podobnost neprimerno pomembnejša. »Ko spoznamo, da nekdo enako meni in čuti o nečem kot mi, smo zadovoljni in človek nam je všeč. Če pa ugotovimo, da se ne strinja z nami, začutimo napetost in težko nam je simpatičen,« pravita Majda Rijavec in Dubrovka Miljković (Srce in ljubezen, MKZ). »Podobnost spodbuja poglabljanje bližine. S takim človekom...