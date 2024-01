Srečna do konca svojih dni: Trije vsakodnevni rituali uspešnih parov v razmerju

V resnih zvezah in zakonih je vedno prisotna ideja o sreči, ki naj bi trajala do konca dni. Žal se prepogosto zgodi, da tudi partnerja, nekoč prepričana, da se njima to ne more pripetiti, drug na drugega začneta gledati kot na samo po sebi umevna, kar ni najboljša popotnica za naprej.

Nekateri res verjamejo, da je to povsem običajno in da iz vsakega odnosa izgine strast.

Vendar to ne drži, drži pa, da obstajajo stvari, ki jo pomagajo ohraniti. Mednje sodijo trije rituali, ki jim partnerja v srečni zvezi sledita vsak dan ne glede na to, kako dolgo sta že v razmerju.

Vedno se pozdravita

A ni dovolj le, da se partnerja sestaneta in poslovita s pozdravom, pomembno je še, kakšen ta je. Srčen in iskren pozdrav s toplim nasmehom in toplim poljubom je tisti, ki šteje, pozdrav mimogrede in bežen pogled žal ne bosta imela takšnega učinka.

Če je ta navada morda izginila iz vajinega odnosa, jo obudita. Videla bosta, da bo njen učinek hitro opazen.

Iskren pozdrav ob slovesu in snidenju ima na razmerje neizmeren učinek. FOTO: Gettyimages

Vsak dan se pogovarjata

Včasih je, da v odnosu ostane iskrica, dovolj že nekaj minut komunikacije, v kateri sta res z dušo in telesom.

Zato si za globoko in iskreno komunikacijo, v kateri oba govorita in oba poslušata, vsak dan vzemita vsaj nekaj pičlih minut.

Morda po večerji, kosilu, tedaj ko sta sama in se med pogovorom ne dovolita motiti.

Pokažeta, da sta hvaležna

Dejstvo je, da partnerja pogosto začneta dobre lastnosti, navade, značilnosti, tudi dejanja, jemati kot samo po sebi umevne in pozabita, da bi morala biti drug drugemu za trud, pripravljenost, pomoč ali podporo, hvaležna.

Uspešni pari se v tem ne prepoznajo. Oni vedno izražajo hvaležnost in nikoli na stvari, ki jih partner naredi zanje, ne gledajo kot na nekaj, kar ni vredno omembe.

Zahvala ali drugačno izražanje hvaležnosti je močno lepilo zveze.