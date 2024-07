Tazaresna kitajska tablica

Od kitajskega Xiaomija smo se že navadili dobivati dobre telefone, zdaj pa smo na test (končno) dobili še njegovo tablico, in sicer premijski model xiaomi pad 6S pro s pripadajočim pisalom focus pen in tipkovnico, ki je tudi ovitek. In treba je reči, da nas je navdušila.

Močno srce

Tablice po navadi niso opremljene z ravno najmočnejšimi procesorji, a tale Xiaomijeva se ponaša z zelo hitrim Qualcommovim snapdragonom 8 gen 2, ki je krasil lanske premijske telefone. Manjkalo ni niti obilje spomina, in sicer 8 GB rama in 256 GB shrambe, mogoče pa si je omisliti tudi različico 12 + 512 GB. Vse, kar počnemo s tablico, leti kot sneta sekira in tudi še bo nekaj časa, še posebno če upoštevamo dejstvo, da Xiaomi za to tablico obljublja najmanj tri leta nadgradenj operacijskega sistema in štiri leta varnostnih popravkov.

Ponaša se s precej dobro glavno kamero.

Velik zaslon

Zaslon z razmerjem stranic 3: 2 in 3048 krat 2032 slikovnimi točkami po diagonali meri kar 12,4 palca oziroma 31,5 centimetra, kar je zelo veliko za tablico. Škoda je le, da ne gre za panel iz organskih diod, ampak »le« navaden zaslon iz tekočih kristalov. A v praksi se dejansko odlično izkaže tako po jasnosti in svetilnosti kot po barvah in kontrastih. Tudi za hitro osveževanje slike so poskrbeli (144 Hz), kar zagotavlja gladke premike in nenehno ostrino. Prav tako ima dober zvok, saj ima tablica vdelanih kar šest zvočnikov.

Tablica ali prenosnik?

Velik zaslon je krasna rešitev tako za gledanje filmov in brskanje po internetu kakor za resnejše pisarniško delo, saj lahko na omizju uporabljamo več aplikacij hkrati. Pri tem je še kako dobro uporabljati pisalo focus pen in tipkovnico, ki opravlja tudi nalogo ovitka oziroma stojala. Je pa treba za vsakega od teh zelo uporabnih pripomočkov odšteti 99 evrov, kar že tako ne ravno poceni tablici (699 evrov) še opazno dvigne ceno. Poleg tega kombinacija tablice in sicer zelo dobre tipkovnice tehta dober kilogram, kar je že blizu najlažjim prenosnikom. Sama tablica drugače tehta 590 gramov, debela pa je 6,3 mm, ohišje pa daje zelo prijeten občutek trdnosti in dobre izdelave.

Xiaomi pad 6S pro je dejansko precej velika tablica.

Močan procesor in velik zaslon.

Spodobna kamera

Čeprav pri tablicah ne pričakujemo prav veliko od kamer, so pri Xaiomiju mislili tudi na to. Hrbtna kamera ima kar 50 milijonov slikovnih točk (pomaga ji še 2 MP globinska kamera) in pri dobri svetlobi dela dejansko zelo dobre fotografije, video pa snema v ultravisoki ločljivosti 4K pri 60 fps. Sprednja kamera s kar 32 MP poskrbi za kakovostne videoklice v polni visoki ločljivosti 1080p, kar tudi ni od muh.

Zmogljiva baterija

Za konec moramo pohvaliti še trpežno baterijo s kapaciteto 10.000 mAh, ki omogoča več kot 11 ur buljenja videovsebin ali pol dneva brskanja po spletu, kar tablico postavlja med zmogljivejše v zgornjem razredu. Zelo dobrodošel je tudi napajalnik v škatli, kar pri nekaterih drugih premijskih tablicah že dolgo ni več nekaj vsakdanjega, tukaj pa dobimo 120-vatni napajalnik, ki baterijo v 15 minutah napolni do 54 odstotkov, v pol ure do 88 odstotkov, v 38 minutah pa do konca. Zavidanja vredne številke. Skratka, xiaomi pad 6S pro za svoj denar ponuja veliko, čeprav se bo marsikdo vprašal, ali morda ni bolje kupiti prenosnika. No, za ta denar verjetno ne.