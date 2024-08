Tako vse lahko nosimo roza barvo

Čeprav je že nekaj časa v ospredju trend, ki narekuje umirjene barve pri izbiri oblačil, je odmik iz okvirjev, sploh poleti, še kako dobrodošel. In če mnogi mislijo, da je roza barva za majhne deklice ali da je bila aktualna zgolj lani ob maniji, ki jo je podžgal film Barbie, je roza barva daleč od nekega klišeja.

Številne modne revije, ki so se odvijale na spomladanskih tednih mode, so vključevale roza barvo, pogosto pa jo zadnje čase nosijo tudi slavne zvezdnice, ki so velikokrat napovedovalke novih trendov.

Vpadljiva barva fuksije je najbolj rozasta predstavnica tega odtenka in tudi najbolj popularna, a tudi svetlo roza ter pastelno roza sta barvi, ki ju občudujemo. Pojavljata se na modnih dodatkih in čevljih ter tako sicer bolj umirjeni kombinaciji dodata nekaj dekliške igrivosti.

Poletni kratki kostimi so letos nadvse modni. Tudi v roza barvi. Foto: Mango

Za vse, ki se vam celotna kombinacija v roza barvi zdi preveč intenzivna, obstaja ogromno načinov, kako to barvo vključiti v garderobo, da bo ravno prav poživila modni izbor.

Zelo lepo se kombinira s svetlimi barvami, prav tako pa kot močan kontrast drugim intenzivnim barvam. Skratka, roza je bolj vsestranska, kot si morda mislimo.

Nežno roza se bo v poletnih kombinacijah nadvse lepo prilegla k belim kosom. Foto: Ralph Lauren

Kot pika na i dobro deluje na povsem umirjen izbor kavbojk in bež bluze, h katerima dodamo roza ruto okrog vratu. Nežno roza bluza se lepo poda tudi h klasičnemu belemu kostimu, manj umirjena kombinacija pa bo z roza suknjičem, ki bo glavna zvezda kombiniranja. Suknjiči v močni roza barvi so letošnje poletje izjemno priljubljeni. Šik in elegantne smo lahko tudi v povsem rozastem izboru, če izberemo kratko obleko v nežno roza barvi in čez oblečemo plašček v enakem odtenku.

Bolj trendovski bo videz v roza kavbojkah – teh je letos na trgovskih policah veliko, najbolj modne bodo široke! Trend, ki ste ga zagotovo letos že zaznali, so tudi svilena krila in ta so še posebno lepa v roza barvi.

Če še nismo pripravljene na roza oblačila, lahko začnemo z dodatki. Foto: Pinko

Prav takšno so ustvarili tudi pri znamki Carolina Herrera in jo na reviji kombinirali v povsem roza videzu – čevlji, torbica, jopa in seveda krilo. Tudi Marc Jacobs za to poletje predlaga roza. Ta je na brv poslal roza pletenino, pri znamki Tory Burch pa stavijo na roza mini obleke.