Otroški puder, ki je običajno iz smukca ali koruznega škroba, je lahko presenetljivo učinkovit pri zaščiti rastlin pred različnimi škodljivci in boleznimi. Z njegovo pomočjo se učinkovito znebimo mravelj. Puder namreč zakrije vonj, po katerem mravlje prepoznavajo pot in s katerim komunicirajo. Zmede jih do te mere, da se odpravijo drugam. Če ga posipamo okoli rastlin ali po poteh mravelj, jih bomo odgnali brez uporabe kemičnih sredstev. Narejen je iz smukca ali koruznega škroba. Otroški puder pomaga preprečevati gnitje korenin lončnic. Njegove vpojne lastnosti omogočajo vzdrževanje optimaln...