Družina znanega Slovenca po smrti 37-letnika v centru Ljubljane še vedno tava v temi (FOTO)

Na Čopovi ulici v središču Ljubljane je 8. decembra prišlo do tragičnega dogodka med policijskim posredovanjem, ki se je končal s smrtjo 37-letnega Armina Djutovića. Njegova družina je prepričana, da je bila smrt posledica nesorazmerne uporabe sile, policija pa pravi, da je bil moški med postopkom nasilen. Kot smo izvedeli, postopek preverjanja komisije za preveritev okoliščin uporabe prisilnih sredstev še vedno poteka.

Šest otrok ostalo brez očeta

Armin je za seboj pustil šest otrok. FOTO: Osebni arhiv

Sprašujejo se, ali so ga policisti sploh oživljali

Brat pokojnega, nekdanji televizijski voditelj in zmagovalec resničnostnega šova Sanjska ženska z, pravi, da je Armin umrl po treh dneh kome, saj da so bile možganske poškodbe prehude. »Uradnih odgovorov o vzroku smrti ali poteku dogodkov še vedno ni. Kljub opravljeni obdukciji policija in specializirano državno tožilstvo molčita, družina pa ostaja v temi. Armin Djutović ni bil le 37-letni Ljubljančan. Bil je oče – in za seboj je pustil šest mladoletnih otrok, ki danes rastejo brez odgovora, zakaj jih je zapustil,« pravi Adel.

»Obdukcija je bila opravljena, a nam nihče ni povedal ničesar. Ne vemo, kaj je ubilo Armina. Samo to, da ga ni več,« pravi njegov brat Adel. Družina je po njegovih besedah od pristojnih institucij večkrat zahtevala pojasnila, a odgovorov naj ne bi dobili. »Armin ni bil oborožen, vpletenih pa je bilo več policistov. Med postopkom je doživel srčni zastoj – po internih informacijah naj bi bil brez zraka več kot 13 minut, kar odpira vprašanje, ali so ga policisti sploh oživljali, kot trdijo,« v sporočilu za javnost še navaja brat.

Policija: Nasilno se je vedel, med postopkom je izgubil zavest

Za pojasnila o tragičnem dogodku smo se že decembra obrnili na ljubljansko policijsko upravo. Tam so nam potrdili, da so bili v nedeljo, 8. 12. 2024, okoli 11. ure obveščeni o dogodku na območju centra Ljubljane, kjer se je neznani moški nasilno vedel.

»Po do zdaj zbranih obvestilih je osumljenec kršil javni red in mir, s tem da je razmetaval stole na terasi enega izmed gostinskih lokalov ter jih tudi poškodoval, nato pa odšel. V nadaljevanju je na ulici brez razloga udaril občana, državljana Nizozemske, in ga lažje telesno poškodoval,« so še zapisali v odgovoru.

Na kraj incidenta je bilo po navedbah policije napotenih več patrulj, policisti pa so osumljenca, ki se je nasilno vedel in takšno vedenje ni prenehal ter je izkazoval nepojasnjeno zdravstveno stanje, prijeli.

»Ker se je aktivno uprl, so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva. V času postopka je osumljenec izgubil zavest, zaradi česar so mu policisti dali prvo pomoč, v nadaljevanju pa so ga predali v oskrbo zdravstvenemu osebju. Pri tem sta bila lažje poškodovana dva policista, ki sta bila prav tako zdravniško oskrbljena in napotena v domačo nego,« so pred štirimi meseci pojasnili na ljubljanski policijski upravi.

Komisija še ni razjasnila okoliščin uporabe prisilnih sredstev

Za dodatno razjasnitev vseh okoliščin je direktor Policijske uprave Ljubljana takoj po dogodku imenoval komisijo za preveritev okoliščin uporabe prisilnih sredstev. Na PU Ljubljana smo zdaj naslovili vprašanja, ali je preiskava že končana ter kaj so ugotovili v konkretnem primeru. »Postopek preverjanja komisije za preveritev okoliščin uporabe prisilnih sredstev še vedno poteka in še ni končan,« se glasi njihov odgovor.

Ne želijo maščevanja, temveč resnico

Družina po navedbah brata Adela ostaja brez odgovorov na številna vprašanja: »Kaj je bil vzrok smrti? Kakšen je status preiskave? Zakaj je bil brez zraka 13 minut? So ga res oživljali? Zakaj so mu odvzeli osebne predmete? In zakaj je policija uporabila silo proti posamezniku, ki se je predal, kljub znanim psihičnim težavam?« Kot še izpostavljajo, si ne želijo maščevanja, temveč samo resnico.