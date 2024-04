Priljubljena pevka Sendi priznava, da se boji botoksa

Sandra Klemm oziroma Sendi je danes uveljavljena pevka, priznana džezistka in učiteljica petja, nekoč pa je s svojim največjim hitom Nemirna kri na mah osvojila plesni podij in radijske frekvence. Po nedavni uspešni vrnitvi na pop glasbeno sceno, ki se je zgodila za njen 50. rojstni dan, predstavlja zdaj že četrto skladbo z naslovom Svet utvar. Marca je praznovala 52. rojstni dan, zato ji ob srečanju v centru prestolnice najprej zaželim vse najboljše.

»Hvala! Najraje ga praznujem na potovanjih. Tokrat sem se z otroki odpravila na štiridnevno potepanje po Firencah. Bili smo v centru in smo vsak dan prehodili od osem do 11 kilometrov. Ogledali smo si zares ogromno zanimivosti in uživali v vrhunski hrani.« Zanima me, ali so petdeseta nova trideseta? »Dobro se počutim v svoji koži. Moja duša je mlada in ja ... Mislim, da se je ta meja premaknila navzdol. Za to je najbolj zaslužna tudi moda in drznost današnjih petdesetletnic. Ni več strogih pravil, kako naj bi se zrele ženske oblačile, kar se mi zdi izjemno.«

Ni vajena vsakodnevne samopromocije

Med sprehodom po Trubarjevi cesti nadaljujeva pogovor o svetu estrade, kjer je mladost zaželena. »Pritisk na ženske je žal vedno bil. Jaz skrbim za zdrav življenjski slog. Prehrana, gibanje in predvsem poštimane stvari v glavi. Je pa res, da je izziv ostati pristen v današnjem času, ker družba stremi k popolnosti.« Sama se še ni vdala različnim pristopom za pomlajevanje, in kot sem zasledila, se botoksa boji. »Res je! Bojim se, kam bi me to dolgoročno odpeljalo. Bojim se, da bi izgubila svoj pravi obraz in sebe. Zdi se mi, da je to nevarno početje, ker potem hočeš še več in več. Sem perfekcionistka in bi me znalo odnesti, če bi se tega lotila. Zelo mi je všeč, da se zadnja leta vse več igralk in znanih osebnosti odloča za kampanje naravnega videza.«

Dela jogo obraza, pravi, mladostni duh pa ohranja v družbi mladih. »Moje delovno okolje je prežeto z mladostjo, saj poučujem v glavnem najstnike in mlade odrasle. Mislim, da te razmišljanje mladine in njihovo dojemanje sveta ohranja mladostnega. Pomembno pa se mi zdi tudi to, da greš v korak s časom in slediš pozitivnim vzgibom v življenju.«

Zagotovo k temu prispeva tudi glasba: »Zame je glasba terapija telesa in duha, je edina stalnica in nekaj, kar me nikoli ne pusti na cedilu ... Ne morem si predstavljati sveta brez glasbe. Glasba prebuja v ljudeh celo paleto čustev, spominov ...« Pred dvema letoma se je uspešno vrnila na glasbeno sceno, zato me zanima, kakšni so občutki? »Zelo pozitivni. Predvsem sem se zbrcala s kavča in rešila predsodkov o tem, da sem že vse povedala, kar imam povedati svojim poslušalcem. Vesela sem, da je tudi mladim, ki me od prej niso poznali, ker se še niso rodili, moja glasba všeč. Nisem pa se še navadila na vsakodnevno samopromocijo,« reče v smehu.

Časi brez zlobnih komentarjev

Ob lansiranju največje uspešnice Nemirna kri je bila stara 23 let, v pogovoru mi zaupa, da ima še vedno nemirno kri. »Še preveč! Vedno sem nekoliko zasanjana in nad oblaki ... V meni še vedno teče nemirna kri. Lepo se je spominjati starih časov, prijateljstva, prvih ljubezni. Mislim, da to vsi počnemo, ko se oziramo na pretekle dogodke in smo na neki način ponosni na to.«

Ob lansiranju največje uspešnice Nemirna kri je bila stara 23 let. FOTO: Igor Modic

V devetdesetih je nizala hit za hitom in takratna slava ji je ostala v zelo lepem spominu. »Bili so časi brez anonimnih in zlobnih komentarjev, brez družbenih omrežij ... Ljudje so ti pisali pisma, imela sem punco, ki mi je vodila fan klub. Jaz sem že takrat bila pred časom. Imela sem svojo ekipo ljudi, ki so skrbeli za vse. Stilistko, vizažistko, frizerko, body guarda, fitnes trenerko ...«

Ker je nekoč veljala za kraljico slovenskih diskotek, me zanima, ali pogreša diskoteke? »V bistvu jih nisem pogrešala, ker sem leta in leta bila po trikrat, štirikrat na teden na odrih in še potem na kakšnih privat žurkah. Zdaj, ko znova začenjam nastopati, pa bi bilo super, če bi se znova obudila nekakšna disko oziroma klubska scena.« Tudi z novo skladbo je potrdila, da ostaja zvesta svojemu zvoku in elektronski plesni glasbi. »Vedno mi je bila ta glasba blizu. Rada sem plesala in na nastopih sem imela ob sebi ves čas svoje plesalce. Tudi oni so imeli svoje oboževalke.«

Njen četrti glasbeni izdelek Svet utvar je malo bolj družbeno kritičen. »Pesem govori o čedalje večjem prepadu med ljudmi, izginjajo pristni odnosi, ker ni časa za druženje. Sprašujem se, kdo sploh smo, kaj želimo, vse je prehitro in neresnično. Od pričakovanj in lažnih novic, prodajanja megle ...« Je današnji svet res svet utvar? »Mislim, da je. Živimo v svetu, kjer moraš garati za golo preživetje in ne veš niti več, zakaj to počneš. Svet utvar, materializma in lažnega blišča. Izginja empatija, egocentrizem raste ... Žal!«

Čeprav v preteklih letih ni samostojno nastopala, je bila ves čas povezana z glasbo. »Lahko se pohvalim, da živim izključno od glasbe. Že 27 let uspešno poučujem petje, veliko snemam reklame, risanke. Sem tudi stalna članica skupine Pepel in kri, že dobrih 12 let.« Zdaj pa se veseli ponovnih nastopov, saj se je na odru zmeraj počutila vrhunsko. »Odrov pravzaprav nikoli nisem zapustila, le zvrst glasbe sem zamenjala za dve desetletji. Najlepše je, ko se povezuješ z ljudmi in jim s svojo glasbo in nastopom pričaraš ugodje ali pa spomine pa tudi kdaj kakšno solzico. Meni je zelo pomembno, da na koncertu stkem pristne odnose z ljudmi. Zdi se mi, da potem vse lepše steče.«

Tudi na Evroviziji je že nastopala, dvakrat je bila back vokalistka, in sicer s Coletom Morettijem in Vilijem Resnikom. »Evrovizijo spremljam vsako leto. Še vedno je velik spektakel. Imela sem srečo, da smo obakrat nastopili z velikim orkestrom, kar je bilo enkratno.« Bi še kdaj šla na Evrovizijo, morda samostojno? »Nikoli ne reci nikoli ... Če bi imela pesem, v kateri se vidim, kompletno mašinerijo za seboj in do popolnosti izdelano idejo, bi mogoče še premislila.«

Sendi in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Ob koncu pogovora izvem, kaj načrtuje za prihodnost. »Snemati še več dobre glasbe in vrniti se na odre tudi nekoliko drugače, morda tudi akustično. Morda tudi kakšne spektakle z DJ. Ostajam odprta za vse ideje, ki so dobre.« Pred slovesom mi še zaupa, kako se laže soočimo s svetom utvar: »Tako, da se zazremo vase in tudi okoli sebe. Da se prenehamo ukvarjati z drugimi in njihovimi mnenji. Želim si, da bi znali uživati v majhnih stvareh ... Pojdite v svoj notranji svet in tišino. Tudi v tišini se da neizmerno uživati!«