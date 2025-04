Novi posnetki Titanika razkrivajo podrobnosti o potopu: kaj je v resnici botrovalo tragediji? (VIDEO)

Natanko teden dni pred 113. obletnico potopa Titanika so raziskovalci predstavili natančno 3D rekonstrukcijo razbitine ladje, ki leži na globini 3.800 metrov v Severnem Atlantiku. Slike, nastale s pomočjo podvodnih robotov in več kot 700.000 fotografij iz vseh zornih kotov, ponujajo najbolj celosten pogled doslej.

Gre za izsek iz dokumentarnega filma Titanik: Digitalno vstajenje, ki sta ga pripravila National Geographic in Atlantic Productions. Rekonstrukcija ponuja nov pogled na kotlovnico, ki doslej ni bila vidna javnosti. Po navedbah BBC-ja posnetki potrjujejo izjave preživelih, da so inženirji do zadnjega trenutka vzdrževali delovanje luči na ladji.

Inženirji – junaki, ki so ohranili red v kaosu

»Imeli so elektriko vse do konca,« je dejal raziskovalec Parks Stevenson. »S tem so posadki omogočili, da je v temi varno spustila rešilne čolne. Odprti parni ventil na krmi je še vedno tam,« je dejal.

Ventil in še delujoči kotli razkrivajo, da je parni sistem ob trku še vedno deloval. Eden najbolj ganljivih prizorov prikazuje ravno to – veliko kotlovnico na mestu preloma, kjer se je Titanik med potopom razlomil. Kotli so vdrti, kar nakazuje, da so še vedno delovali ob vdoru vode.

Kako je prišlo do potopa?

Profesor Jeom-Kee Paik z Univerze v Londonu je z ekipo s pomočjo originalnih načrtov ladje, podatkov o hitrosti in smeri ter naprednih superračunalnikov izračunal, kako je prišlo do potopa. Simulacije kažejo, da je ladja trčila bočno, kar je povzročilo serijo majhnih razpok – velikih zgolj kot list papirja – vzdolž ozkega dela trupa.

»Usoda Titanika je bila odvisna od teh majhnih odprtin,« pojasnjuje Simon Benson z Univerze Newcastle. »A ker so se razpoke razširile čez večji del ladje, je voda počasi, a vztrajno zalivala vse predele, dokler ni bila ladja povsem poplavljena.«

3D simulacije prikazujejo tudi okno, ki ga je verjetno razbil ledeni plaz, in se ujemajo z izjavami preživelih, da je ledena voda vdrla v kabine potnikov. Prizori razmetanih osebnih predmetov na morskem dnu pa ostajajo grozljiv opomin na človeško tragedijo, v kateri je življenje izgubilo več kot 1.500 ljudi.

»Čeprav je Titanik le še razbitina, nam še vedno pripoveduje zgodbo in vsaka nova podrobnost nam pomaga razumeti, kaj se je tisto noč res zgodilo,« sklene Stevenson.