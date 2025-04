Vandalizem v Strunjanu: vlomili skozi vhodna vrata, razbili okno in polomili strešnike (FOTO)

»Z razočaranjem vas obveščamo, da je bila čez vikend tarča vandalizma kažeta v Krajinskem parku Strunjan – objekt, ki smo ga obnovili v oktobru 2023,« je javni zavod Krajinski park Strunjan sporočil na družbenih omrežjih.

Kot so še zapisali, je obnova trajala dober mesec, vključevala je odstranjevanje rastlinja in preperelih kamnov, dovoz materiala in veliko ročnega dela. »Z obnovitvijo kažete smo želeli prispevati k ohranjanju kulturne in naravne dediščine slovenske Istre.«

Vlomili skozi vhodna vrata

Neznani storilci so vlomili skozi vhodna vrata, iz notranjosti razbili okno ter polomili več strešnikov. »Dejanja, ki ne povzročajo le materialne škode, temveč tudi kažejo odsotnost spoštovanja. Kažeta ni zgolj objekt – je simbol. Njeno uničevanje ni le nesprejemljivo dejanje, temveč izraz brezbrižnosti do vrednot, ki nas kot skupnost povezujejo,« še poudarjajo.

»Takšna dejanja nimajo prostora v varovanem območju, kjer se trudimo ohranjati naravno in kulturno dediščino za prihodnje generacije. Park ni le prostor narave – je tudi prostor spoštovanja, odgovornosti in skupne skrbi. Z vsakim korakom in dejanjem puščamo svoj pečat. Vsak posameznik nosi odgovornost. Ne le do zakonov, temveč do skupnosti in do prostora, ki ga deli z drugimi,« so zapisali v javnem zavodu.

Krajinski park poziva vse obiskovalce in prebivalce, naj ostanejo pozorni ter sporočijo morebitne nepravilnosti. »Narava in dediščina ne pripadata nikomur posebej – sta del nas vseh. In vsak od nas je odgovoren za to, kakšen svet pušča za sabo,« še poudarjajo in se zahvaljujejo vsem, ki cenijo, varujejo in ohranjajo Krajinski park Strunjan.