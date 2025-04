Torek ni bil njegov dan, tako pijanega Slovenca ustavili na Pašmanu

Torek ni bil dober dan za Slovenca na hrvaškem otoku Pašman. Kot je navedla zadrska policijska uprava, so v kraju Ždrelac policisti Postaje pomorske in letališke policije Zadar ustavili osebni avtomobil slovenskih registrskih tablic, ki ga je vozil 51-letni Slovenec. S preizkusom alkoholiziranosti so pri vozniku ugotovili, da ima v organizmu 2,24 g/kg alkohola.

Čaka ga visoka kazen

Voznika so pridržali do streznitve in ga nato privedli na prekrškovni oddelek občinskega sodišča v Zadru. Policisti so v obdolžilnem predlogu zanj zahtevali globo v višini 2000 evrov in izrek prepovedi vožnje motornega vozila B-kategorije v Republiki Hrvaški za dobo 3 mesecev.