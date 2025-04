Zdravilen koprivin čaj: kaj vse zmore in kdaj ga vendarle ni dobro piti

Koprivin čaj je okusen in koristen napitek, ki zaradi flavonoidov, karotenoidov, vitaminov in mineralov, ki jih vsebuje ta rastlina, pomaga krepiti odpornost, lajša bolečine in vnetja, varuje zdravje srca in je dober za prebavo, piše portal Organic Facts.

Velika kopriva (Urtica dioica) je rastlina, ki ima protivnetno, protiglivično, protibakterijsko, astringentno delovanje, čisti telo, je diuretik in še veliko več.

FOTO: Alicja Neumiler/Shutterstock

Vse to zmore iz nje pripravljen čaj:

Blaži bolečine in vnetja

Študija, objavljena v Journal of Ethnopharmacology, je potrdila, da kopriva vsebuje naravne analgetične in protivnetne spojine.

Ne glede na to, ali želite z njenim čajem ublažiti boleče mišice, bolečine v hrbtu ali glavobol, olajšanje nastopi že po eni skodelici.

Pomaga pri okužbah sečil

Rezultati raziskave iz leta 2016 pričajo, da ima kopriva diuretične in antibakterijske lastnosti.

Pitje iz nje pripravljenega čaja pomaga pri odstranjevanju strupenih snovi iz telesa in je odlično zdravilo pri okužbah sečil.

Znižuje krvni tlak

Koprivin čaj vsebuje fenolne spojine z diuretičnimi lastnostmi, ki pomagajo pri zniževanju sistoličnega krvnega tlaka.

Izsledki raziskave objavljeni v reviji The Scientific World Journal, kažejo, da lahko redno pitje svežega čaja pomaga pri premagovanju visokega krvnega tlaka.

Lahko omili težave s prostato

Benigno povečana prostata (BPH) prizadene mnoge moške in vpliva na številne vidike njihovega življenja, tudi na spolne funkcije.

Koprivin čaj izboljša zdravje prostate, hkrati povečuje raven testosterona v telesu, kar blaži določene stranske učinke te težave, zlasti tiste, povezane s spolnostjo.

Koprivni čaj in koprivnica (urtikarija)

Kopriva se v homeopatiji uporablja za zmanjšanje alergij, kot je koprivnica (urtikarija), pogost kožni izpuščaj, ki ga izzovejo nekatera zdravila, živila pa tudi stres.

Ta učinek je omenjen celo v poročilu Evropske agencije za zdravila.

Ščiti zdravje srca

Histamin, prisoten v koprivi, ima protivnetne učinke na telo, kar pomaga zmanjšati napetost v arterijah in krvnih žilah.

To zagotavlja zdrav krvni pretok in pravilno oskrbo telesa s kisikom, s čimer se zmanjša možnosti za srčno-žilne težave.

Blaži alergijske reakcije

Organske spojine v koprivi, kadar je ta sestavina čaja, delujejo kot antihistaminiki.

Ta protivnetni odziv koprive je potrjen v študiji Univerze v Miamiju.

Lajša osteoartritis in protin

Fitoterapevtske spojine, ki jih najdemo v koprivinem čaju, imajo koristne učinke na bolečine v sklepih, osteoartritis in protin.

Poleg tega ekstrakti njenih listov lahko zavrejo vnetni proces pri avtoimunskih boleznih, kot je revmatoidni artritis, je omenjeno v študiji, objavljeni v publikaciji The Journal of Rheumatology.

Omili seneni nahod

Pitje koprivinega čaja lahko pomaga pri zdravljenju senenega nahoda in zmanjša alergijske simptome, kot so kihanje, solzenje oči, izcedek iz nosa in srbenje.

Seneni nahod je pogosta alergijska reakcija, ki jo povzročijo cvetni prah, prah in pelodi trav.

FOTO: Andrii Zastrozhnov/Gettyimages

Drugi učinki čaja

blaži antioksidativni stres

je vir antioksidantov

čisti kri

je dober vir železa

skrb za zdrave lase in nohte

izboljša zdravje ledvic

lajša menstrualne težave

spodbuja hujšanje

uporaben je za nego kože

Kako pripraviti čaj?

Sestavine:

Pol skodelice svežih listov koprive.

Skodelica vode (240 mililitrov).

Čajna žlička medu/sladkorja (po okusu).

Priprava:

Najprej zavrite vodo.

Vreli dodajte sveže liste koprive.

Pustite, da se listi namakajo pet do sedem minut. Če želite močnejši okus, pustite, da se namakajo dlje.

Če je okus preveč intenziven, lahko dodate žličko medu ali sladkorja.

Če uporabljate posušene liste koprive, dodajte samo eno čajno žličko na 240 ml vode.

Stranski učinki

Čeprav ima koprivin čaj številne koristi za zdravje, je v nekaterih primerih z njim vendarle treba biti previden. Tu je nekaj takšnih:

Težave v nosečnosti: Uživanje koprivinega čaja se nosečnicam ne priporoča, saj lahko povzroči hormonska nihanja, ki so lahko nevarna za razvoj ploda. Lahko povzroči tudi krčenje maternice.

Ledvični kamni: Če koprive nabirate sami, pazite, da jih ne nabirate prepozno v sezoni, saj se takrat v njih poveča koncentracija določenih snovi, ki okrepijo njihove simptome.

Nizek krvni sladkor: Koprivin čaj lahko vpliva na raven krvnega sladkorja in ga znižuje, zato je pri hipoglikemiji (nizki ravni sladkorja v krvi) potrebna posebna previdnost.

Bolezni srca: Če imate težave s srcem ali jemljete zdravila za zniževanje krvnega tlaka, se pred uživanjem koprivinega čaja posvetujte z zdravnikom.

Uživanje zdravil za redčenje krvi: Koprivin čaj vsebuje visoke količine vitamina K, kar lahko vpliva na učinkovitost zdravil za redčenje krvi.

Težave z želodcem: Lahko povzroči slabost, bruhanje ali bolečine v želodcu.

Jemanje pomirjeval: Kopriva lahko okrepi delovanje nekaterih pomirjeval, njen čaj zato lahko povzroči pretirano zaspanost čez dan, težave s koncentracijo in občutek težke glave.

FOTO: Gettyimages

Preden ob prisotnosti omenjenih stanj v svojo prehrano vključite koprivin čaj, se je priporočljivo posvetovati z zdravnikom, v nobenem primeru pa z njim ni dobro pretiravati, priporočena količina je od ene do treh skodelic na dan.