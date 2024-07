Spolno življenje moških, kaj je normalno po 45. letu

Spolno življenje moških, ki se bližajo abrahamu, je polno velikih sprememb in tudi mitov.

Na prvi pogled se morda zdi drugače, a 51 odstotkov od 3000 v anketi ameriške organizacije Zogby International sodelujočih moških, starejših od 45 let, je povedalo, da so zadovoljni s spolnim življenjem.

Približno 26 odstotkov jih je glede tega neodločenih, 23 odstotkov je nezadovoljnih.

Čeprav je libido individualen, odvisen od številnih dejavnikov in je zato nemogoče vse strpati v isti koš, ni neobičajno, da ta z leti nekoliko upade.

Če povsem izgine, je treba poiskati pomoč zdravilka.

Od enkrat na mesec do nekajkrat na teden

Kar zadeva rednega seksa, se mu približno 25 odstotkov junakov predaja nekajkrat mesečno, deset odstotkov sodelujočih je povedalo, da v njem uživajo večkrat tedensko.

Med najpogostejše težave sodi erektilna disfunkcija. FOTO: Tommaso79/Gettyimages

Res je sicer, da starejši kot so, več časa potrebujejo za vzburjenje, zato redkeje kot v mlajših letih izpuščajo predigro.

Med najpogostejše težave, s katerimi se moški z leti soočajo, sodi erektilna disfunkcija, ki jo mnogi poskušajo premagati s pomočjo temu namenjenih zdravil.

Skoraj 75 odstotkov moških se v starosti od 50 do 70 let vsaj nekajkrat sreča s to težavo.

Vzroki zanjo so lahko nekatera zdravila, denimo antidepresivi, antihistaminiki, zdravila za uravnavanje krvnega tlaka, analgetiki pa tudi kajenje, uživanje alkohola ali prepovedanih drog.

Več predigre za boljši seks FOTO: Jacob Ammentorp Lund/Gettyimages

Mnogi pozitivni učinki

»Seks je zdrav v vseh obdobjih življenja, saj zmanjšuje stres, spodbuja presnovo, krepi kosti, mišice in odpornost. Ob tem niža tveganje za raka prostate in srčno kap. Res pa je, da so redki primeri, ko ta nastopi med njim. Največkrat pri moških, ki sicer niso fizično aktivni,« je povedala seksologinja Ruth Westheimer.

In še nekaj: tudi v starejših letih nihče ni odporen proti spolno prenosljivim boleznim, čeprav starejši moški praviloma o njih redkeje kot mlajši razmišljajo in govorijo z vrstniki.

Seks naj bo torej varen tudi v kasnejšem obdobju življenja.