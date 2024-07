Zaradi te hrane Japonci živijo 100 let: številni menijo, da je škodljiva

Dolgo je veljalo prepričanje, da so za dolgoživost Japoncev zaslužni ribe in riž ter da je njihova prednost prav v tem, da jedo malo rdečega mesa, ki je škodljivo in pospešuje staranje.

Vendar se je izkazalo ravno nasprotno. Japonci so sami odkrili, da se skrivnost njihove dolgoživosti skriva prav v rdečem mesu. Izkazalo se je, da mnogi stoletniki obožujejo to hrano in jo tudi redno uživajo.

Po mnenju japonskega psihiatra Hidekija Wada meso podaljšuje življenje, saj prispeva k povečanju proizvodnje serotonina, to je hormona sreče. Zahvaljujoč tej vedrini in dobremu razpoloženju imajo starejši željo po aktivnem življenju, zato veliko hodijo, se družijo s prijatelji in sorodniki, vsi ti dejavniki pa pomagajo preprečevati bolezni in podaljšujejo življenje.

Zdravnik je med drugim tudi zanikal trditev, da prehrana, ki temelji na zeliščih, zelenjavi in ​​sadju, vpliva na pričakovano življenjsko dobo. Izkazalo naj bi se, da to sploh ni res. Pravzaprav eden od petih Japoncev trpi za pomanjkanjem beljakovin. Bistvo je, da mora biti meso sestavni del prehrane vsakega človeka, pravi.

Wada je letos tudi izdal knjigo z naslovom 80-Year-Old Wall, ki je nekakšna oda 80-letnikom, hkrati pa vodnik do visoke starosti. Med drugim je izpostavil 44 točk, ki 80-letnikom prinašajo srečo. Med njimi so: